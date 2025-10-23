Bihar Politics: सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जन सुराज प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन
सीतामढ़ी विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी ज्याउद्दीन खां ने नामांकन वापस ले लिया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि शुभचिंतकों की परेशानी के कारण उन्होंने यह फैसला लिया। उनकी उम्मीदवारी से त्रिकोणीय संघर्ष के आसार थे। खबरों के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। जिला मुख्यालय स्थित 28 सीतामढ़ी विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ज्याउद्दीन खां ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसे जिले में प्रशांत किशोर की जन सुराज के लिए भारी झटका माना जा रहा है।
बेदाग छवि और अल्पसंख्यक समाज से होने के कारण वे यहां त्रिकोणात्मक संघर्ष के आसार बनाते दिख रहे थे। नामांकन वापस लेने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मेरे शुभचिंतक और समाज के लोग परेशानी में थे, इसलिए हमने दूसरी बार अपनी खुद की कुर्बानी दी है।
