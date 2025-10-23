Bihar Politics: सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जन सुराज प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। जिला मुख्यालय स्थित 28 सीतामढ़ी विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ज्याउद्दीन खां ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसे जिले में प्रशांत किशोर की जन सुराज के लिए भारी झटका माना जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेदाग छवि और अल्पसंख्यक समाज से होने के कारण वे यहां त्रिकोणात्मक संघर्ष के आसार बनाते दिख रहे थे। नामांकन वापस लेने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मेरे शुभचिंतक और समाज के लोग परेशानी में थे, इसलिए हमने दूसरी बार अपनी खुद की कुर्बानी दी है।