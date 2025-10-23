Language
    Bihar Politics: राजद के साथ हो गई डील! कांग्रेस प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन, सियासी समीकरण बदले

    By Manmohan Krishna Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:43 PM (IST)

    नवादा जिले के वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी गौरव शंकर को आवेदन दिया। महागठबंधन में संभावित आपसी संघर्ष को टालते हुए, अब वारिसलीगंज में नौ उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी की अरुणा देवी भी शामिल हैं।

    Hero Image

    राजद के साथ हो गई डील! कांग्रेस प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन, सियासी समीकरण बदले

    संवाद सहयोगी, नवादा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की निर्धारित तिथि के अनुरूप गुरुवार को नामांकन वापसी का दिन रहा। नवादा जिले के 239-वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया।

    उन्होंने निर्धारित समय अवधि अपराह्न तीन बजे के पूर्व ही वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी गौरव शंकर के समक्ष नाम वापसी के लिए आवेदन दिया।

    निर्वाची पदाधिकारी सह नवादा सदर के भूमि सुधार उपसमाहर्ता गौरव शंकर ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कांग्रेस प्रत्याशी सतीश कुमार ने 18 अक्टूबर, शनिवार को अपना नामांकन पर्चा भरा था। इसी दिन राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी रहीं अनिता कुमारी ने भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया था।

    इसके बाद वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन की दो प्रमुख पार्टी कांग्रेस और राजद में फ्रेंडली फाइट होने की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि 23 अक्टूबर, गुरुवार को कांग्रेस अभ्यर्थी सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह ने नाम वापसी कर आपसी संघर्ष को समाप्त कर दिया है।

    वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से कुल 14 नाम निर्देशन पत्र भरा गया था, जिसमें चार नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए थे। फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी सतीश कुमार की नाम वापसी के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में नौ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार अरूणा देवी मैदान में हैं।

