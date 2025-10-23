Bihar Politics: राजद के साथ हो गई डील! कांग्रेस प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन, सियासी समीकरण बदले

संवाद सहयोगी, नवादा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की निर्धारित तिथि के अनुरूप गुरुवार को नामांकन वापसी का दिन रहा। नवादा जिले के 239-वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया।

उन्होंने निर्धारित समय अवधि अपराह्न तीन बजे के पूर्व ही वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी गौरव शंकर के समक्ष नाम वापसी के लिए आवेदन दिया।

निर्वाची पदाधिकारी सह नवादा सदर के भूमि सुधार उपसमाहर्ता गौरव शंकर ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कांग्रेस प्रत्याशी सतीश कुमार ने 18 अक्टूबर, शनिवार को अपना नामांकन पर्चा भरा था। इसी दिन राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी रहीं अनिता कुमारी ने भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया था।