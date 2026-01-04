Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Inter Exam 2026: प्रायोगिक परीक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी, सीतामढ़ी में 34 हजार से अधिक छात्र शामिल होंगे

    By Amit Saurav Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:02 PM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 की प्रायोगिक परीक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सीतामढ़ी में 10 से 20 ज ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा–2026 की प्रायोगिक परीक्षा को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। समिति के अनुसार जिले के सभी प्लस टू विद्यालयों में 10 से 20 जनवरी के बीच प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे लेकर जिले भर के छात्र-छात्राओं ने तैयारी तेज कर दी है। 

    बिहार बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं, जिन्हें समिति की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ परीक्षार्थियों को वितरित किया जा रहा है। 

    सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए अलग से प्रवेश पत्र होगा जारी

    बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह एडमिट कार्ड केवल प्रायोगिक परीक्षा के लिए मान्य होगा, जबकि सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।

    समिति ने यह भी साफ किया है कि सिर्फ सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का ही एडमिट कार्ड जारी किया गया है। जिन संस्थानों ने अब तक सेंटअप परीक्षा का परिणाम समिति को उपलब्ध नहीं कराया है, उनके छात्रों का प्रवेश पत्र परिणाम मिलने के बाद ही जारी होगा। वहीं सेंटअप परीक्षा में अनुपस्थित या असफल छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    दिव्यांग परीक्षार्थियों को मिलेगा लेखक

    बिहार बोर्ड के निर्देशानुसार दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेखक (स्क्राइब) की सुविधा लेने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर परीक्षार्थी बिहार बोर्ड की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। जिले में इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय की प्रायोगिक परीक्षा में लगभग 10,551 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 

    डुमरा स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुबन के प्रधानाध्यापक डॉ. मनीष कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को 10 जनवरी से पहले विद्यालय से एडमिट कार्ड प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया गया है। किस विषय की प्रायोगिक परीक्षा किस तिथि को होगी, इसकी जानकारी संबंधित प्रायोगिक परीक्षा केंद्रों द्वारा दी जाएगी। बोर्ड ने केंद्र अधीक्षक को विषयवार समूह एवं परीक्षा तिथि निर्धारण का अधिकार दिया है।

    उधर, शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इंटरमीडिएट की मुख्य परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इस बार जिले में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें चार मॉडल केंद्र शामिल हैं, जहां परीक्षार्थियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 

    कुल 34,859 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 19,101 छात्राएं और 15,758 छात्र हैं। संकायवार आंकड़ों के अनुसार कला में 23,150, विज्ञान में 10,501, वाणिज्य में 1,189 और व्यावसायिक शिक्षा में 19 परीक्षार्थी शामिल होंगे।