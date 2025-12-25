सीतामढ़ी सदर अस्पताल में घोर लापरवाही, मरीजों की उपयोगी दवाएं जलाकर हाथ सेंकता दिखा युवक
संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। Medicine Burnt Before Expiry : सदर अस्पताल एक बार फिर गंभीर लापरवाही को लेकर चर्चा में आ गया है। इस बार मामला मरीजों के लिए सुरक्षित रखी गई दवाओं से जुड़ा है, जहां एक्सपायर होने से पहले ही दवाओं को आग के हवाले कर दिया गया। ठंड से बचाव के लिए दवाएं जलाकर हाथ सेंकते एक युवक को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
ठंड से बचने के लिए जलाई दवा
घटना अस्पताल परिसर के मुख्य गेट के पास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अस्पताल परिसर में अवैध रूप से रह रहे गुलाब नामक युवक ने स्टोर के बाहर रखी गई दवाओं के पैकेट उठा लिए और आग जलाकर ठंड से राहत लेने लगा।
इसी दौरान एक मीडियाकर्मी की नजर जलती दवाओं पर पड़ी। संदेह होने पर जब दवाओं की एक्सपायरी डेट जांची गई तो पता चला कि वे अभी दिसंबर तक उपयोग योग्य थीं।
दवाओं की सुरक्षा पर सवाल
मीडियाकर्मी ने तत्काल शेष दवाओं को जलने से रोका और पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया। इसके बाद मामले की सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी गई, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना ने न सिर्फ दवाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि यह भी उजागर कर दिया कि अस्पताल परिसर में अवैध रूप से रह रहे लोग किस तरह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
प्रबंधन की बड़ी चूक
बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में सुरक्षा के लिए एसआई, एएसआई समेत कई गृहरक्षक जवान तैनात हैं, इसके बावजूद अवैध रूप से लोगों का डेरा जमाना और दवाओं तक पहुंच बन जाना प्रबंधन की बड़ी चूक मानी जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है।
दवाएं जलाने की घटना गुलाब नामक व्यक्ति द्वारा की गई है। कुछ दवाएं स्टोर के बाहर रखी हुई थीं, जिन्हें वह चुपके से उठाकर ले गया और आग तापने लगा। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दवाओं की चोरी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है।
डॉ. मुकेश कुमार, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, सीतामढ़ी
