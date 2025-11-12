चुनाव संपन्न होते ही सीतामढ़ी के बाजार में लौटी रौनक, होती रही परिणाम की चर्चा

संवाद सहयोगी, पुपरी (सीतामढ़ी)। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होते हो लोग अपनी दिनचर्या में जुट गए है। बुधवार को शहर की रौनक लौट आई और खरीददारी का माहौल सामान्य रहा। इसके कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रही और लोग परेशान दिखे।

सुबह से दुकानें खुली और गांव से लोग खरीददारी के लिए पहुंचे। इस दौरान चुनाव परिणाम पर चर्चा होती रही, लेकिन माहौल शांतिपूर्ण रहा। इस वार मतदान के बाद तनाव नहीं था, जिससे व्यवसायियों ने राहत महसूस की। रोजमर्रा की जरूरतों की खरीदारी के साथ ही चाय, पान की दुकान से लेकर चौक-चौराहे पर लोगों की चर्चाओं का केंद्र चुनावी नतीजे रहे। रोजमर्रा की दुकानों पर खरीदारी के क्रम में ग्राहक से मोलभाव के बीच-बीच में बात चुनाव परिणाम के अनुमान पर मुड़ जा रही थी।

हर कोई अपने-अपने हिसाब से मंगलवार को हुए मतदान का आकलन कर रहे थे। कोई कह रहा था कि इस वार मुकाबला कांटे का है, तो कोई किसी एक प्रत्याशी के पलड़ा भारी बता रहा था। कई स्थानों पर लोग मतदान प्रतिशत व जातीय समीकरण के आधार पर अपना तर्क देते दिखे। हालांकि इस वार के चुनाव में कहीं भी मतदान के बाद कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं दिखी।

माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण व सामान्य रहा। जबकि पहले के चुनाव में कई वार ऐसा देखा जाता था कि खासकर किसी जाति बाहुल्य गांव में तनाव व बहस की स्थिति बन जाती थी, लेकिन इस वार मतदाता जिम्मेदार और सजग दिखे।

कहीं-कहीं तो ऐसा दिखा की पूछने पर भी वोट खुद के मर्जी से डालने की बात कहते नजर आए। इतना ही नही लोग प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी को वोट देने वाले मतदाता को भी सामने आने पर वोटर पर्ची देने में मदद करते दिखाई दिए।