सीतामढ़ी में अचानक तेज रफ्तार स्कार्पियो पलटी, शराब बिखरी, एकजुट हो गए शराबी
सीतामढ़ी के चोरौत में एक तेज रफ्तार स्कार्पियो पलटने से सड़क पर नेपाली शराब बिखर गई। लोग तुरंत शराब लूटने के लिए इकट्ठा हो गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, चोरौत (सीतामढ़ी) । सीतामढ़ी में चोरौत में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर लोग चौंक गए। तेज रफ्तार स्कार्पियो अचानक पलट गई, और उसके साथ ही कार में रखी शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं।
देखते ही देखते आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और शराब को इकट्ठा करने में लग गए, जिससे सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा का माहौल बन गया। घटना ने स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप और हंसी-ठिठोली दोनों मचा दी।
बता दें कि थाना क्षेत्र के चोरौत- भिट्ठामोड़ पथ पर चन्द्रसैना गांव के पास रविवार की रात तेज रफ्तार से जा रही स्कार्पियो पलट गई। डब्ल्यू बी 34 क्यू 0199 नं की स्कार्पियो नेपाली बाजार की ओर से आ रही थी।
चंद्रसैना गांव के पास मोड़ पर असंतुलित होकर माइल स्टोन व बगल में रखे एक नाद को तोड़ते हुए सड़क से पांच फीट नीचे पानी भरे गड्ढे में पलट गई। स्कार्पियो पर नेपाली सौंफी शराब लदी थी। पलटते ही वह पानी में बिखर गया। गाड़ी का शीशा तोड़कर सभी धंधेबाज फरार हो गए।सूत्रों के अनुसार, लोगों ने पानी में गिरी शराब की बोतलों को लूट लिया।
अहले सुबह पहुंची पुलिस ने वहां से करीब 20 कार्टन नेपाली सौंफी शराब बरामद की। पुलिस ने स्कार्पियो को जेसीबी से निकालकर थाने ले गई। थाना अध्यक्ष मोनी कुमारी ने बताया कि बंगाल नंबर की सफेद स्कार्पियो एनएच के समीप पलटी हुई थी। यह किसी शराब धंधेबाज की गाड़ी प्रतीत हो रहा है। छानबीन की जा रही है।
बार्डर पर अंग्रेजी व सौंफी शराब के साथ बाइक सवार एक गिरफ्तार
सोनबरसा। कन्हौली बार्डर पर गश्त कर रहे एसएसबी जवानों ने भारी मात्रा अंग्रेजी व सौंफी शराब के साथ एक बाइक सवार धधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान नेपाल के सर्लाही जिला के गम्हरिया वार्ड नबर दो निवासी धनौखी साह के पुत्र भरत साह के रूप में की गई है।
असिस्टेंट कमांडेंट रंजीत वैद्य ने बताया कि ओरलहिया गांव स्थित पिलर संख्या 327 / 35 पार्टी कमांडर नारायण मंडल , परवेज अहमद, अभिषेक कुमार व आकाश साहू दोपहर में गश्त लगा रहे थे। इसी बीच नेपाल की ओर से आ रहे बाइक सवार को रोक कर झोले एव डिक्की की तलाशी ली। डिक्की व झोले सेे नेपाली अंग्रेजी एसी ब्लैक 6 बोतल , वर्जन 28 बोतल एवं 60 बोतल सौंफी शराब बरामद की गई। जब्त शरा, बाइक व गिरफ्तार धंधेबाज को जिला उत्पाद टीम को सौंप दिया।
