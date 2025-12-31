Language
    सीतामढ़ी में चौंकाने वाली घटना, वार्ड सदस्य के पति की नृशंस हत्या, इलाके में दहशत

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:22 PM (IST)

    सीतामढ़ी के बथनाहा थाना क्षेत्र में वार्ड सदस्य राजो देवी के पति फेकन पासवान (35) की गला काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। उनका सिरकटा शव घर से 500 मीटर दूर ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बथनाहा थाना क्षेत्र की बैरहा बराही पंचायत वार्ड 15 की वार्ड सदस्य राजो देवी के पति फेकन पासवान(35) की अपराधियों ने गला काटकर हत्या कर दी। उसके सिरकटे शव को घर से पांच सौ मीटर की दूर एनएच 22 स्थित एक विद्यालय के समीप फेंक दिया गया।

    सिरकटा शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई। शव देखने के लिए  लोगों की भीड़ घटना स्थल पर पहुंच गई। मृतक फेकन पासवान स्व. वृक्ष पासवान का पुत्र था। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी आशीष आनंद, थानाध्यक्ष धनंजय चौधरी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

    मृतक के शरीर कई जगह पर चाकू मारे जाने के निशान पाए गए। शव देखने से प्रतीत होता है कि उसकी अन्यत्र हत्या कर शव को यहां फेंक दिया गया था। इस संबंध में एडिशनल एसपी ने बताया  युवक की अन्यत्र हत्या कर बोरे में पैक कर शव यहां फेका गया है।

    सभी बिंदुओं की बारिकी से जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम पहुंचकर बरामद बोरा अन्य चीजें एकत्रित कर जांच के लिए अपने साथ ले गई है। मृतक के परिवार द्वारा आवेदन मिलने का इंतजार किया जा रहा है। मृतक के गायब सिर की तलाश की जा रही है।