बिहार में 50 रुपये का लालच देकर आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म, इलाके में आक्रोश

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। नगर थाना क्षेत्र के एक गांव से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है।

जहां एक युवक द्वारा आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपित युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी।

बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान थाना क्षेत्र के भासर साह टोला निवासी परमेश्वर साह के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, रोपित युवक दो मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर और 50 रुपये का प्रलोभन देकर उसे बगल के झोपड़ीनुमा घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

वहीं से एक लड़की भाग निकली। तब जाकर इस घटना की जानकारी गांव के लोगों को हुई। गांव के लोगों द्वारा उसे दबोच लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है और लोग आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपित युवक को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।