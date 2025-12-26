ठंड से बचने के लिए जलाई अंगीठी और सो गए, दम घुटने से महिला और उसके दो बेटों की हालत गंभीर
शेखपुरा के खांडपर मोहल्ले में एक हृदयविदारक घटना में, एक महिला और उसके दो बेटे कमरे में जलाई गई बोरसी के धुएं से गंभीर रूप से बीमार हो गए। तीनों को बे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शेखपुरा। टाउन थाना क्षेत्र के खांडपर मोहल्ले में शुक्रवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां बंद कमरे में जलाई गई बोरसी (अंगीठी) के धुएं से दम घुटने के कारण एक महिला और उसके दो पुत्रों की हालत गंभीर हो गई। तीनों को बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
जानकारी के अनुसार, कटरा चौक के चमटटोली मोहल्ला निवासी स्वर्गीय पोपट दास की पत्नी 45 वर्षीय पुतुल देवी अपने दो बेटों-17 वर्षीय राकेश कुमार और 20 वर्षीय रोशन कुमार के साथ खांडपर स्थित एक किराए के मकान में रहती थीं।
ठंड से बचने के लिए कमरे में बोरसी जलाई गई थी, लेकिन धुआं बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण कमरे में भर गया और तीनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
बताया जा रहा है कि पुतुल देवी और उनके दोनों बेटे शेखपुरा शहर के गोला रोड स्थित हीरा साह की मनिहारी दुकान में कार्यरत हैं और दुकान मालिक के ही खांडपर स्थित मकान में किराए पर रहते हैं।
घटना का खुलासा तब हुआ जब दुकान पर काम के लिए समय पर नहीं पहुंचने पर दुकान मालिक ने फोन किया, लेकिन किसी का भी फोन नहीं उठा। आशंका होने पर परिजनों ने टाउन थाना पुलिस को इसकी सूचना दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर तीनों को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें तत्काल शेखपुरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार धुएं के कारण दम घुटने से तीनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि समय रहते अस्पताल पहुंचाए जाने से उनकी जान बच गई।
घटना के बाद मोहल्ले में अफरा-तफरी का माहौल रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ठंड के मौसम में बंद कमरों में अंगीठी या आग जलाने से होने वाले खतरों को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
