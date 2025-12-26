ठंड से बचने के लिए जलाई अंगीठी और सो गए, दम घुटने से महिला और उसके दो बेटों की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। टाउन थाना क्षेत्र के खांडपर मोहल्ले में शुक्रवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां बंद कमरे में जलाई गई बोरसी (अंगीठी) के धुएं से दम घुटने के कारण एक महिला और उसके दो पुत्रों की हालत गंभीर हो गई। तीनों को बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, कटरा चौक के चमटटोली मोहल्ला निवासी स्वर्गीय पोपट दास की पत्नी 45 वर्षीय पुतुल देवी अपने दो बेटों-17 वर्षीय राकेश कुमार और 20 वर्षीय रोशन कुमार के साथ खांडपर स्थित एक किराए के मकान में रहती थीं।

ठंड से बचने के लिए कमरे में बोरसी जलाई गई थी, लेकिन धुआं बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण कमरे में भर गया और तीनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई।



बताया जा रहा है कि पुतुल देवी और उनके दोनों बेटे शेखपुरा शहर के गोला रोड स्थित हीरा साह की मनिहारी दुकान में कार्यरत हैं और दुकान मालिक के ही खांडपर स्थित मकान में किराए पर रहते हैं।