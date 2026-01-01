Language
    आर्केस्ट्रा की नर्तकियों ने किशोर को 8 महीने तक बंधक बनाकर ड्रग्स का आदी बनाया, पुलिस ने छुड़ाया

    By Arbind Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:22 AM (IST)

    शेखपुरा के एक किशोर को बिहारशरीफ में आर्केस्ट्रा की नर्तकियों ने आठ महीने तक बंधक बनाकर रखा और उसे ड्रग्स का आदी बना दिया। परिवार ने डायल 112 की मदद स ...और पढ़ें

    बंधक बनाकर ड्रग्स का आदी बनाया

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। आर्केस्ट्रा में काम करने वाली युवतियों, किशोरियों और नर्तकियों के शोषण की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं। ताजा मामला जिले के एक किशोर से जुड़ा है, जो आर्केस्ट्रा संचालक की चंगुल में फंसकर ड्रग्स का लती बन गया। वह आठ महीनों से घर से लापता था। 

    उसे बिहारशरीफ के एक बाहरी इलाके में आर्केस्ट्रा में काम करने वाली नर्तकियों ने जबरन बंधक बना रखा था। उसे अभिभावकों ने सोमवार को डायल 112 की मदद से मुक्त कराया और वापस लेकर आए।

    आर्केस्ट्रा की नर्तकियों ने किशोर को बंधक बनाया

    बताया जाता है कि किशोर जून से गायब था। स्वजन ने कई स्थानों पर उसकी खोजबीन की, मगर वह नहीं मिला। अथक प्रयास के बाद मालूम हुआ कि बिहारशरीफ में आर्केस्ट्रा की नर्तकियों ने किशोर को बंधक बनाकर रखा है। 

    परिवारवाले उनके पास गए तो उन्होंने किशोर को मुक्त करने से मना कर दिया। इसके बाद स्वजन को पुलिस का सहारा लेना है। पुलिस ने बिहारशरीफ में न्यू बाईपास के पास से किशोर को रिहा कराया। हालांकि, किशोर अब ड्रग्स का आदी हो चुका है।

    उसे नशा मुक्ति केंद्र भेजने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोहर सोनी ने बताया कि नर्तकियों के इस समूह में अधिकांश उत्तर प्रदेश की निवासी थीं।