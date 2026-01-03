इंदौर की तरह बिहार के इस शहर में भी दूषित पानी का खतरा, नल-जल के पाइपलाइन में लीकेज से बढ़ी चिंता

संवाद सहयोगी, बरबीघा। इंदौर में दूषित पानी से 14 लोगों की मौत की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह हादसा केवल एक शहर की त्रासदी नहीं, बल्कि उन तमाम नगरों के लिए चेतावनी है जहां नल जल पाइपलाइन से जलापूर्ति व्यवस्था काफी बदहाल स्थिति में है।

बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र और आसपास के गांवों की स्थिति भी इससे अलग नहीं दिखती। यहां कई महीनों से तो कहीं कई वर्षों से नल-जल के पाइपलाइन में लीकेज है, जिससे पानी सड़कों पर निरंतर बहता है। नाले का गंदा पानी वापस पाइपलाइन में जाने की आशंका बनी रहती है, जो गंभीर संक्रमण को घर-घर तक फैलाने के लिए काफी है।

नगर क्षेत्र के सामाचक इलाके गोलापर, धर्मशाला गली, चंदूकुआं, शेरपर, फैजाबाद, मोहल्लापर के साथ अस्पताल के पीछे फैजाबाद इलाके बढ़नपुरा मुहल्ले में जलजमाव के पास ही लीकेज की समस्या देखी जा रही है।

इससे स्वच्छ जल और गंदे पानी का संपर्क होने का खतरा बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इंदौर की घटना ने उन्हें और चिंतित कर दिया है।

क्या बोले शहरवासी?

हमलोग पीने के पानी के लिए इसी नल के जल का उपयोग लंबे समय से कर रहे हैं, पर नाली किनारे पाइप में लीकेज से लोगों को भी चिंता सताने लगी है। ऐसे में लगता है कि यह जानबूझ कर विष पीने के समान है। - चंदन कुमार नल जल का पानी काफी मीठा है और पीने के लिए इसी पानी का उपयोग करते हैं। बच्चे भी इस पानी का उपयोग करते हैं, जो सड़क और नाली के पास से होकर आता है। डर लगता है लेकिन कोई विकल्प भी नहीं है। - सुधीर कुमार, धर्मशाला गली हम काफी समय से इस पानी का उपयोग कर रहे थे, लेकिन नगर में जलजमाव और पानी की पाइपलाइन की लचर स्थिति देख अब इस पानी का उपयोग न के बराबर कर रहे हैं। - रमेश कुमार हमारे घर में पानी की व्यवस्था के लिए यह एक मात्र साधन है। सब कुछ देखते हुए भी मन मारकर इसी पानी का उपयोग कर रहे हैं। अनभिज्ञ बन सभी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। - विजय गोस्वामी

पानी उबालकर पीने की सलाह

पूर्व सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि प्रदूषित पानी पीने से दस्त, हैजा, टाइफाइड और पेट संबंधी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। ऐसे जल में बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं। उन्होंने सलाह दी है कि पानी को उबालकर पीने के उपयोग में लाना बेहतर है।

नप को दें लीकेज की सूचना

कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि पाइप लीकेज को लेकर काफी सावधानी बरती जा रही है। सूचना मिलने के तुरंत बाद मरम्मत कर लीकेज को बंद किया जा रहा है।