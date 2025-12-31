Language
    सीतामढ़ी–शिवहर रेलमार्ग: देकुली धाम में हाल्ट की मांग तेज, भूमि अधिग्रहण में फंड की कमी बाधा

    By Neeraj Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:39 PM (IST)

    सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पीएम और रेलमंत्री को पत्र व ईमेल भेजने का शुरू किया अभियान। फाइल फोटो

    नीरज, शिवहर। Sitamarhi Shivhar Railway Project: सीतामढ़ी–शिवहर विशेष रेलमार्ग परियोजना में स्वीकृति के पौने तीन साल बाद भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अब तक मात्र 20 प्रतिशत भूमि का ही अधिग्रहण हो पाया है।

    जबकि शेष 80 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण फंड की कमी के कारण अटका हुआ है। स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने रेल मंत्रालय से 107 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की है।

    बताया गया कि शिवहर में भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 127 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे, जिनमें से 83 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पांच करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़ी फाइल तैयार है।

    परियोजना के तहत कुल 184 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना था, लेकिन अब तक केवल 35 एकड़ भूमि ही अधिगृहित हो सकी है। वर्तमान में खाते में 39 करोड़ रुपये शेष हैं, जो शेष भूमि अधिग्रहण के लिए पर्याप्त नहीं माने जा रहे हैं।

    इसके अलावा, पिछले कई महीनों से शिवहर में स्थायी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पदस्थापित नहीं रहने से भी प्रक्रिया में लगातार विलंब हो रहा है। इसका सीधा असर रेलमार्ग निर्माण की गति पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

    इधर, भूमि अधिग्रहण से आगे निर्माण कार्य नहीं बढ़ सका है, लेकिन इस रेलमार्ग को लेकर स्थानीय लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। इसी क्रम में देकुली धाम के पास हाल्ट स्टेशन निर्माण की मांग जोर पकड़ने लगी है।

    सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अनीश कुमार झा ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को ईमेल भेजकर रेलमार्ग निर्माण में तेजी लाने के साथ ही देकुली धाम में हाल्ट स्टेशन बनाने की मांग की है।

    उन्होंने कहा कि इस रेलमार्ग पर पहले से परसौनी और शिवहर स्टेशन प्रस्तावित हैं। देकुली धाम अब एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है।

    यहां हाल्ट स्टेशन बनने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही उन्होंने देकुली धाम से माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम तक रेलमार्ग विस्तार का प्रस्ताव भी रखा है।

    वहीं, आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद प्रकाश मिश्रा ने भी इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को पत्र भेजने का अभियान शुरू किया है। उनका कहना है कि शिवहर क्षेत्र लंबे समय से रेल सुविधा से वंचित रहा है और इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन से इलाके के विकास को मजबूती मिलेगी।