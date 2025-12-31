सीतामढ़ी–शिवहर रेलमार्ग: देकुली धाम में हाल्ट की मांग तेज, भूमि अधिग्रहण में फंड की कमी बाधा

नीरज, शिवहर। Sitamarhi Shivhar Railway Project: सीतामढ़ी–शिवहर विशेष रेलमार्ग परियोजना में स्वीकृति के पौने तीन साल बाद भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अब तक मात्र 20 प्रतिशत भूमि का ही अधिग्रहण हो पाया है। जबकि शेष 80 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण फंड की कमी के कारण अटका हुआ है। स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने रेल मंत्रालय से 107 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की है। बताया गया कि शिवहर में भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 127 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे, जिनमें से 83 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पांच करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़ी फाइल तैयार है। परियोजना के तहत कुल 184 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना था, लेकिन अब तक केवल 35 एकड़ भूमि ही अधिगृहित हो सकी है। वर्तमान में खाते में 39 करोड़ रुपये शेष हैं, जो शेष भूमि अधिग्रहण के लिए पर्याप्त नहीं माने जा रहे हैं।

इसके अलावा, पिछले कई महीनों से शिवहर में स्थायी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पदस्थापित नहीं रहने से भी प्रक्रिया में लगातार विलंब हो रहा है। इसका सीधा असर रेलमार्ग निर्माण की गति पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

इधर, भूमि अधिग्रहण से आगे निर्माण कार्य नहीं बढ़ सका है, लेकिन इस रेलमार्ग को लेकर स्थानीय लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। इसी क्रम में देकुली धाम के पास हाल्ट स्टेशन निर्माण की मांग जोर पकड़ने लगी है।