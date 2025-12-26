Language
    शिवहर में युवक की पिटाई के बाद बवाल, कार्रवाई की मांग को लेकर पिपराही-ढाका स्टेट हाईवे जाम

    By Neeraj Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    Brutal Beating Youth Bihar: शिवहर के पिपराही थाना क्षेत्र में एक युवक की पिटाई के बाद लोगों ने पिपराही-ढाका स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। राजदेवी चौक पर ...और पढ़ें

    नाराज लोगों ने शुक्रवार को पिपराही-ढाका स्टेट हाईवे संख्या-54 को जाम कर दिया। जागरण

    जागरण संवाददाता, शिवहर। Sheohar Youth Assault Case: पिपराही थाना क्षेत्र के दोस्तियां गांव में 18 वर्षीय युवक की बेरहमी से पिटाई और पुलिस कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने शुक्रवार को पिपराही-ढाका स्टेट हाईवे संख्या-54 को जाम कर दिया।

    राजदेवी चौक पर आगजनी कर लोगों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम के कारण घंटों तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप रहा।

    घटना दोस्तियां गांव वार्ड संख्या 12 निवासी स्व. शिवचंद्र साह के पुत्र दीपक कुमार से जुड़ी है। बताया गया कि 24 दिसंबर की रात गांव के ही कुछ युवकों ने दीपक की लाठी, डंडे और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई कर दी। सिर से लेकर पैर तक गंभीर चोटें आईं।

    गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर किया। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण दीपक अपनी मां के साथ घर लौट आया।

    मारपीट के बाद बिगड़ी मानसिक स्थिति

    घटना के कुछ दिन बाद दीपक की हालत और बिगड़ गई और गुरुवार को उसने मानसिक संतुलन खो दिया। जख्मी युवक फिलहाल घर पर ही पड़ा है और उसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।

    दीपक की मां सीता देवी ने गांव के लोगों से इंसाफ की गुहार लगाई और पिपराही थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। आवेदन में यादव टोला निवासी कन्हैया कुमार, उसके पिता बिगू राय, श्यामबाबू राय और रमेश कुमार समेत अन्य पर बेरहमी से मारपीट कर अधमरा करने का आरोप लगाया गया है।

    इसके साथ ही आरोपितों पर दीपक का मोबाइल फोन और जेब में रखी नकदी छीन लेने का भी आरोप है। बावजूद इसके पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों का गुस्सा भड़क उठा।

    कार्रवाई के आश्वासन पर समाप्त हुआ जाम

    पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने राजदेवी चौक के पास स्टेट हाईवे जाम कर आगजनी शुरू कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोग कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।

    अंततः पिपराही थाने की टाइगर मोबाइल टीम ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त कराया गया।