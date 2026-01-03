अस्पताल में गंदगी देख भड़कीं जिलाधिकारी, सफाई एजेंसी के भुगतान में कटौती का आदेश

जागरण संवाददाता, शिवहर। Sheohar Sadar Hospital Inspection: सरोजा सीताराम सदर अस्पताल में साफ-सफाई व्यवस्था में लापरवाही देख जिलाधिकारी प्रतिभा रानी भड़क गईं। निरीक्षण के दौरान गंदगी पाए जाने पर उन्होंने जीविका के माध्यम से संचालित सफाई एजेंसी के भुगतान में कटौती करने का आदेश दिया और व्यवस्था में तत्काल सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि मरीजों और उनके परिजनों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में मानकों के अनुरूप कार्य नहीं होने पर संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एसडीओ अविनाश कुणाल और डीडीसी बृजेश कुमार के साथ सदर अस्पताल पहुंचीं जिलाधिकारी ने ओपीडी, इमरजेंसी, सर्जिकल, महिला वार्ड सहित सभी विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने एसएनसीयू (स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट), एनआरसी (न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर) और ऑपरेशन थियेटर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नवजात एवं मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, उपकरणों की उपलब्धता, चिकित्सीय प्रबंधन और एसएनसीयू-एनआरसी में बच्चों को दी जा रही उपचार सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने यहां की साफ-सुथरी और व्यवस्थित कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए इसे बेहतर स्वास्थ्य सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।