ठंड की मार से आम जिंदगी बेहाल, रोजगार-व्यवसाय पर गहराता संकट

जागरण संवाददाता, शिवहर। Bihar Cold Weather Impact: घने कोहरे, बर्फीली हवाओं और लगातार गिरते पाले के बीच जिले में जारी कड़ाके की ठंड अब आम जनजीवन पर भारी पड़ने लगी है।बीते 21 दिनों से शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे न सिर्फ जनजीवन अस्त-व्यस्त है, बल्कि रोजगार और व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

सबसे अधिक मार दिहाड़ी मजदूरों, फुटपाथी दुकानदारों और रिक्शा-ठेला चालकों पर पड़ी है। ठंड और कोहरे के कारण मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले ग्राहकों के इंतजार में दिन गुजार रहे हैं, जबकि रिक्शा और ठेला चालकों की आमदनी लगभग ठप हो गई है।

बाजारों की रौनक गायब बर्फीली हवाओं का असर सीधे बाजारों पर दिख रहा है।जीरोमाइल, जिला गेट, रजिस्ट्री ऑफिस चौक, सब्जी मंडी, गुदरी बाजार और पिपराही रोड जैसे इलाकों में शाम ढलते ही सन्नाटा पसरा रहता है। दुकानदार मजबूरी में जल्दी दुकानें बंद कर रहे हैं, जिससे उन्हें सीधे आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

स्कूल बंद रहने का असर आसपास की दुकानों पर भी दिख रहा है। बस पड़ावों पर यात्रियों की संख्या भी काफी कम हो गई है, जिससे परिवहन से जुड़े लोगों की आय घट गई है। कोहरे से थमी रफ्तार घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। लोग अनावश्यक यात्रा से बच रहे हैं। पिछले 21 दिनों में सिर्फ एक दिन सूरज निकल पाया है, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया है।

स्वास्थ्य पर भी असर लगातार ठंड के कारण सर्दी-खांसी, बुखार, बदन दर्द और डायरिया जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों में शिकायतें अधिक मिल रही हैं। ठंड का असर दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन पर भी पड़ रहा है।

प्रशासन की राहत व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से शहर से लेकर गांव तक अलाव की व्यवस्था की जा रही है और जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए जा रहे हैं। इससे राहगीरों, मजदूरों और दुकानदारों को कुछ राहत मिल रही है।