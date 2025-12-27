शीतलहर के चलते 29 दिसंबर तक आठवीं तक की कक्षाएं बंद, कोहरे से जनजीवन प्रभावित

जागरण संवाददाता, शिवहर। Sheohar Cold Wave: जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है। गुरुवार को धूप निकलने से जहां लोगों को कुछ राहत मिली थी, वहीं शुक्रवार को पूरा इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। दिनभर सूरज नहीं निकला और बर्फीली हवाओं के कारण कनकनी बढ़ गई।

इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। लगातार 17वें दिन शीतलहर का असर बना हुआ है। कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते मधुबन–शिवहर–सीतामढ़ी हाईवे, मुजफ्फरपुर–तरियानी–शिवहर–पिपराही–ढाका स्टेट हाईवे समेत सभी प्रमुख सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। बस पड़ावों पर सन्नाटा पसरा रहा, जबकि बाजारों में भी सामान्य गतिविधियां प्रभावित रहीं। ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से शहर से लेकर गांव तक अलाव की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलाव जलवाए गए हैं, जिससे आम लोगों, दुकानदारों और राहगीरों को कुछ राहत मिल रही है। 29 दिसंबर तक आठवीं तक की कक्षाएं स्थगित शीतलहर के लगातार बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों व कोचिंग संस्थानों में आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई पर 29 दिसंबर तक रोक लगा दी है।

इस अवधि में आंगनबाड़ी केंद्र और प्री-स्कूल भी बंद रहेंगे। हालांकि नौवीं कक्षा और उससे ऊपर की कक्षाओं का संचालन आवश्यक सावधानियों के साथ सुबह साढ़े नौ बजे से शाम चार बजे तक किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने एसपी, डीईओ, अनुमंडल पदाधिकारी, डीपीओ आईसीडीएस, बीडीओ, बीईओ, सीडीपीओ और थानाध्यक्षों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। 31 दिसंबर तक शीतलहर से राहत के आसार नहीं मौसम विभाग के अनुसार जिले में 31 दिसंबर तक शीतलहर से राहत मिलने की संभावना नहीं है। पूर्वानुमान में तापमान में और गिरावट, घने कोहरे और बर्फीली हवाओं के असर के बने रहने की चेतावनी दी गई है। ठंडी हवाओं से उत्पन्न कनकनी आने वाले दिनों में भी लोगों को परेशान करती रहेगी।