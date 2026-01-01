Language
    शिवहर में लगातार 22 दिनों से ठंड का सितम, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पर स्थिर; अलाव व कंबल से मिल रही राहत

    By Neeraj Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:13 AM (IST)

    शिवहर में 22 दिनों से कड़ाके की ठंड जारी है, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर है। कोहरे, पाले और बर्फीली हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। स्कूल ...और पढ़ें

    शिवहर में लगातार 22 दिनों से ठंड का सितम

    जागरण संवाददाता, शिवहर। जिले में बुधवार को लगातार 22 वें दिन सर्दी का सितम जारी रहा। कोहरे, पाला, बफीली हवाओं व कनकनी के चलते लोग परेशान रहे। शाम तीन बजे चंद मिनटों के लिए सूरज निकला। लेकिन बादल सूरज पर भारी पड़े। ढलक उदिखाकर सूरज गायब हो गया।

    इधर, पूरा इलाका घने कोहरे की चपेट में रहा। न्यूनतम तापमान दस डिग्री व अधिकतम तापमान 16 डिग्री पर स्थिर रहा। कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ। साल के अंतिम दिन भी बाजारों की रौनकता कोहरे में गुम दिखी। 

    40 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था

    सभी सरकारी-गैर सरकारी स्कूल व कोचिंग संस्थानों में आठवीं तक की कक्षाएं स्थगित रही। साथ ही प्री स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहे। शहरी क्षेत्र में नगर सभापति राजन नंदन सिंह के निर्देश पर स्वच्छता सैनिकों ने 40 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की। जिससे लोगों को राहत मिली। 

    दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा शहर से लेकर गांव तक अलाव की व्यवस्था कराए जाने से शहर से लेकर गांव तक के आमजन, दुकानदारों व राहगीरों को राहत मिल रही है। उधर, मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में पांच जनवरी तक सर्दी का सितम जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। इस अवधि में तापमान में लगातार गिरावट होगा। बर्फीली हवा व कोहरे का प्रभाव और अधिक बढ़ेगा। 

    न्यूनतम तापमान पांच से छह डिग्री तक पहुंच सकता है

    मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान पांच से छह डिग्री तक पहुंच सकता है। इस बीच जिलाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार की रात अधिकारियों की टीम ने अलग-अलग इलाकों में भ्रमण कर जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे। कंबल पाते ही लोगों की सर्द जिंदगी में गर्माहट आई और लोगों ने अधिकारियों के प्रति आभार जताया। 

    इस दौरान उप विकास आयुक्त बृजेश कुमार व निदेशक डीआरडीए प्रेमसागर मिश्रा व सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग ब्रजभूषण कुमार आदि ने कंबल बांटे।