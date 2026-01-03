Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शिवहर में बागमती प्रमंडल के कनीय अभियंता की संदिग्ध स्थिति में मौत, आवास में थे बेहोश

    By Neeraj Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:38 PM (IST)

    शिवहर में जल संसाधन विभाग के बागमती प्रमंडल के कनीय अभियंता अरविंद कुमार (39) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वे अपने सरकारी आवास में बेहोशी की ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, शिवहर। Sheohar Junior Engineer Death: जल संसाधन विभाग के बागमती प्रमंडल शिवहर में तैनात कनीय अभियंता अरविंद कुमार (39) की शनिवार को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वह प्रमंडल कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास में अपने बिस्तर पर बेहोशी की हालत में मिले, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया।

    अनुसेवी की सूचना पर कार्यपालक अभियंता शाहिद कमाल समेत विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में उन्हें सरोजा सीताराम सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्वजनों को उनके बीमार होने की सूचना दी गई।

    सूचना मिलने पर मृतक के पिता सरदूल राम, पत्नी रामसेती देवी और अन्य स्वजन शनिवार शाम शिवहर पहुंचे। हालांकि, स्वजनों ने तत्काल किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया। उनका कहना था कि मोबाइल पर तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे यहां पहुंचे।

    प्रारंभिक तौर पर अत्यधिक ठंड के कारण हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    कैमूर के रहने वाले थे अरविंद कुमार

    अरविंद कुमार मूल रूप से कैमूर जिले के भभुआ वार्ड संख्या-11 के निवासी थे। उन्होंने वर्ष 2012 में बागमती प्रमंडल रोहतास में कनीय अभियंता के रूप में योगदान दिया था। वर्ष 2024 से शिवहर बागमती प्रमंडल में पदस्थापित थे।

    वर्ष 2011 में उनका विवाह रामसेती कुमारी से हुआ था। उनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। उनकी पत्नी पहले शिवहर प्रखंड के मिर्जापुर धोबाही विद्यालय में शिक्षिका थीं, बाद में वर्ष 2023 में उनका तबादला कैमूर हो गया था। वर्तमान में अरविंद कुमार शिवहर स्थित सरकारी आवास में अकेले रहते थे।

    कार्यपालक अभियंता शाहिद कमाल ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।