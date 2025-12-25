Sheohar News: 27 दिसंबर को शिवहर आ सकते हैं 'सरकार', दशकों का सपना होगा साकार

सुनील कुमार गिरि, शिवहर। बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर देकुली धाम के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने का दशकों का सपना सच में साकार होगा। सबकुछ ठीक रहा तो सीएम नीतीश कुमार 27 दिसंबर को शिवहर दौरे पर होंगे।

इस दौरान सीएम भगवान शिव व विष्णु के मिलन की स्थली त्रेताकालीन बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर देकुली धाम के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन करेंगे। बिहार राज्य पर्यटन विभाग द्वारा 11.98 करोड़ की लागत से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर इसे काशी विश्वनाथ का लुक दिया गया है।

इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास दशकों से जारी था। कोलकाता हाइकोर्ट से लेकर पटना हाइकोर्ट तक मामला झुलता रहा। वर्ष 2023 में सीएम के मुख्य परामर्शी सह पूर्व मुख्य सचिव व जिले के पिपराही थाना क्षेत्र के कमरौली निवासी दीपक कुमार अपनी पत्नी के साथ मत्था टेकने देकुली धाम पहुंचे थे।

इसके बाद उनकी ओर से पहल की गई। आखिरकार देकुली धाम का निबंधन बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से कराया गया और पर्यटन विभाग ने 11.98 करोड़ की लागत से मंदिर का जीर्णोद्धार, मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण, चार करोड़ 96 लाख 23 हजार की लागत से सरोवर के निर्माण व दो करोड़ 74 लाख की लागत से पार्किंग सहित कुल 19 करोड़ 68 लाख का डीपीआर तैयार किया। 13 दिसंबर 2023 को सीएम नीतीश कुमार ने देकुली धाम पहुंचकर इसका शिलान्यास किया था। इसके साथ ही काम शुरू हुआ था।