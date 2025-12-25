Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sheohar News: 27 दिसंबर को शिवहर आ सकते हैं 'सरकार', दशकों का सपना होगा साकार

    By Neeraj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    शिवहर जिले में स्थित बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर, जिसे देकुली धाम के नाम से भी जाना जाता है, का दशकों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत ...और पढ़ें

    Hero Image

    देकुली धाम, शिवहर। (जागरण)

    सुनील कुमार गिरि, शिवहर। बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर देकुली धाम के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने का दशकों का सपना सच में साकार होगा। सबकुछ ठीक रहा तो सीएम नीतीश कुमार 27 दिसंबर को शिवहर दौरे पर होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान सीएम भगवान शिव व विष्णु के मिलन की स्थली त्रेताकालीन बाबा भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर देकुली धाम के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन करेंगे। बिहार राज्य पर्यटन विभाग द्वारा 11.98 करोड़ की लागत से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर इसे काशी विश्वनाथ का लुक दिया गया है।

    इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास दशकों से जारी था। कोलकाता हाइकोर्ट से लेकर पटना हाइकोर्ट तक मामला झुलता रहा। वर्ष 2023 में सीएम के मुख्य परामर्शी सह पूर्व मुख्य सचिव व जिले के पिपराही थाना क्षेत्र के कमरौली निवासी दीपक कुमार अपनी पत्नी के साथ मत्था टेकने देकुली धाम पहुंचे थे।

    इसके बाद उनकी ओर से पहल की गई। आखिरकार देकुली धाम का निबंधन बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से कराया गया और पर्यटन विभाग ने 11.98 करोड़ की लागत से मंदिर का जीर्णोद्धार, मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण, चार करोड़ 96 लाख 23 हजार की लागत से सरोवर के निर्माण व दो करोड़ 74 लाख की लागत से पार्किंग सहित कुल 19 करोड़ 68 लाख का डीपीआर तैयार किया। 13 दिसंबर 2023 को सीएम नीतीश कुमार ने देकुली धाम पहुंचकर इसका शिलान्यास किया था। इसके साथ ही काम शुरू हुआ था।

    मई 2025 में निर्माण पूरा करा लिया जाना था। लेकिन निर्माण एजेंसियों ने छह माह की अतिरिक्त मोहलत ली थी। इसके तहत 31 दिसंबर तक काम पूरा करा लिया जाना हैं। मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य हो चुका है।

    लेकिन सरोवर व मार्केट काम्पलेक्स का काम अब भी अधूरा है। इसके पूर्ण होने में कम से कम एक माह और लगेगा। वहीं सरोवर में अब भी गंदगी पसरा है।

    बताया जा रहा है कि 27 दिसंबर को शिवहर दौरे के क्रम में सीएम नीतीश कुमार मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारियां जारी है। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने गुरुवार तक हर हाल में काम पूरा कराने व सरोवर की सफाई के निर्देश दिए हैं।

    इधर, सीएम के दौरे व देकुली धाम का उद्घाटन होने की खबर से लोगों में हर्ष है। उद्घाटन बाद देकुली धाम के पर्यटक स्थल बनने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं लंबे समय से परेशानी झेल रहे श्रद्धालुओं को भी राहत मिलेगी।