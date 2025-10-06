Bihar Politics: शिवहर सीट पर प्रत्याशियों की कतार लंबी, दांव पर कई नेता पुत्रों और रिश्तेदारों का भविष्य

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर शिवहर में प्रत्याशियों की कतार लंबी है। कई नेता पुत्रों और रिश्तेदारों का भविष्य दांव पर लगा है जिससे टिकट को लेकर असमंजस बना हुआ है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद जदयू से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं वहीं अन्य नेता भी अपनी-अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई नेता पटना और दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं।

नीरज, शिवहर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) को लेकर प्रत्याशियों की कतार लंबी होती जा रही हैं। शिवहर के आधा दर्जन से अधिक नेता पुत्र व रिश्तेदारों का भविष्य दांव पर है। टिकट मिलेगा या नहीं, इसे लेकर असमंजस में हैं। पटना, दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र राजद विधायक चेतन आनंद इस बार जदयू से मैदान में उतरने को तैयार हैं। उनकी मुश्किल यह है कि भाजपा इस सीट पर दावेदारी कर रही तो पूर्व विधायक मो. शरफुद्दीन भी ताल ठोक रहे। चेतन इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं।

जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए हंगामे के बाद आनंद मोहन ने शिवहर सीट को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। पूर्व सांसद सीताराम सिंह के पुत्र राणा रणजीत ने एआईएमआईएम से लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस बार वे मधुबन के अलावा शिवहर से भी मैदान में उतरने को तैयार हैं।

पूर्व विधायक अजीत कुमार झा के पुत्र व पंडित रघुनाथ झा के दोनों पौत्र नवनीत कुमार झा और राकेश झा राजद से टिकट के दावेदार हैं। दोनों भाई अलग-अलग चुनावी अभियान चला रहे। नवनीत का 2015 व 2020 में टिकट कट गया था। इस बार वे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। पटना तक दौड़ लगा रहे हैं।भाई राकेश भी टिकट के लिए ही भाजपा छोड़ राजद में आए थे।

इसके अलावा शिवहर के पूर्व सांसद अनवारुल हक के बेटों आजम और अमजद की नजर सीतामढ़ी जिले के परिहार व बाजपट्टी सीट पर है। दूसरी ओर, पूर्व सांसद के भतीजे सह कांग्रेस नेता मो. असद व उनकी पत्नी नूरी बेगम राजद से यह सीट मांग रहे, तो अपनी पार्टी से भी टिकट के लिए एड़ी-चोटी एक किए हैं। शिवहर के पूर्व विधायक स्व. सत्यनारायण प्रसाद के पुत्र राजद नेता संजय गुप्ता भी शिवहर से दावेदारी कर रहे हैं। वे पिता के निधन के बाद हुए उपचुनाव में शिवहर से विधायक रहे हैं। वर्तमान में बेलसंड से राजद के विधायक हैं। बेलसंड से दो बार जीत चुके हैं।