शिवहर में सड़क हादसे में पैक्स अध्यक्ष की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, हंगामा

बुधवार की रात मधुबन-शिवहर हाईवे के फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर मठ के पास दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में पैक्स अध्यक्ष की मौत हो गई थी। इस हादसे में दूसरा व्यक्ति जख्मी हो गया था। आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई व मुआवजे की मांग को लेकर श्यामपुर में शव के साथ प्रदर्शन किया। करीब एक घंटे तक हाइवे को जाम रखा।

जागरण संवाददाता,शिवहर। शिवहर जिले के डुमरी कटसरी प्रखंड के श्यामपुर पैक्स के अध्यक्ष अशोक सिंह की बुधवार की रात शिवहर-मधुबन हाईवे के फतेहपुर में सड़क हादसे में हुई मौत से नाराज लोगों ने गुरुवार को हाइवे के श्यामपुर में सड़क जामकर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही शव के साथ प्रदर्शन किया।

मुआवजा व कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने एक घंटे तक हाइवे को जाम रखा। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे श्यामपुर भटहां थानाध्यक्ष सुनील कुमार व बीडीओ अरुण कुमार सिंह ने स्वजन समेत ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया। इस दौरान तकरीबन एक घंटे तक हाइवे जाम रहा।

मृतक के स्वजन को समझते थानाध्यक्ष। जागरण बताते चलें कि शिवहर-मधुबन हाइवे के फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर मठ के पास बुधवार की शाम दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में डुमरी कटसरी प्रखंड के श्यामपुर पैक्स के अध्यक्ष अशोक सिंह (38) की मौके पर ही मौत हो गई थी।

वहीं इस हादसे में मथुरापुर गांव निवासी मदन दास गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। जिन्हें सदर अस्पताल से एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया था। सूचना के बाद थानाध्यक्ष राधेश्याम कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची फतेहपुर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था।