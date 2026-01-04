Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दहेज में 20 लाख की मांग पूरी नहीं होने पर बहू को प्रताड़ित कर घर से निकाला, पति-ससुर सहित छह पर FIR दर्ज

    By Sanjay Kumar Sharma Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:09 PM (IST)

    सारण के दिघवारा में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक महिला को ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। सरस्वती सिंह ने बताया कि शादी में 15 लाख रु ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संवाद सूत्र, दिघवारा (सारण)। दहेज में 20 लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर आरा जिला के कोईलवर थाना कुल्हरिया गांव के प्रशांत कुमार सिंह की पत्नी सरस्वती सिंह को ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। सरस्वती सिंह के अनुसार, उनके विवाह वर्ष 2023 में हिन्दू रीति रिवाज से कुल्हरिया निवासी मिथिलेश कुमार सिंह के पुत्र प्रशांत कुमार सिंह से हुआ।

    विवाह में संयुक्त परिवार की एकमात्र पुत्री होने के कारण उनके पिता ने 15 लाख रुपए और आभूषण व कीमती उपहार ससुराल पक्ष को दिए थे। इसके बावजूद ससुराल पक्ष 20 लाख रुपए की अतिरिक्त दहेज राशि की मांग करता रहा।

    पति और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

    मांग पूरी न होने पर सरस्वती सिंह को लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अंततः उन्हें घर से निकाल दिया गया। इस मामले में दिघवारा पुलिस ने पति प्रशांत कुमार सिंह, ससुर मिथिलेश कुमार सिंह, सास किरण देवी और तीन अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी कर जांच शुरू कर दी है। 

    थानाध्यक्ष रितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जाएगी। सरस्वती सिंह की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की पूरी पड़ताल कर रही है, ताकि पीड़िता को न्याय दिलाया जा सके और दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।