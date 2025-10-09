Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छपरा में पति ने इंस्टाग्राम पर फोटो डालने से रोका तो पत्नी ने कर ली आत्महत्या, घर छोड़कर सभी फरार

    By Arun Kumar TiwariEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:32 PM (IST)

    पानापुर में एक दुखद घटना सामने आई, जहां एक पत्नी ने इंस्टाग्राम पर फोटो डालने से रोकने पर आत्महत्या कर ली। मृतका गुलशन खातून के पति ने फोटो अपलोड करने से मना किया था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ससुराल वाले फरार हैं। इंटरनेट मीडिया के नशे के दुष्परिणाम सामने आए।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, पानापुर (सारण)। आज के समय में लोगों पर इंटरनेट मीडिया क नशा इस कदर हावी हो गया है लोग इसके दुष्परिणाम के बारे में भी नही सोच रहे है।

    इसकी एक बानगी गुरुवार को पानापुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में देखने को मिली जहां पति द्वारा इंस्टाग्राम पर पत्नी को फोटो अपलोड करने से रोकना भारी पड़ गया। पति की सख्ती से नाराज पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। मृत महिला सोनवर्षा गांव निवासी मुसरफ आलम की 22 वर्षीया पत्नी गुलशन खातून बतायी जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के संबंध में बताया जाता है कि बंगलुरु में रह रहे मृतका के पति को पत्नी का इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करना अच्छा नहीं लगा, जिस कारण नाराज होकर उसने पत्नी का मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था।

    इस बीच बुधवार को अपने मायके मढ़ौरा थाना क्षेत्र के कोल्हुआ से ससुराल सोनवर्षा पहुंची गुलशन ने ससुर के मोबाइल से अपने पति से बात की एवं गुरुवार की दोपहर फांसी लगाकर जान दे दी।

    घटना की सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष राजा कुमार पूरे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया। घटना के बाद मृतका के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। वहीं, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

    यह भी पढ़ें- 

    Ara News: इंस्टाग्राम पर गाली-गलौज के विवाद में छात्र को मारी गोली, प्रेम-प्रसंग से जुड़ा मामला