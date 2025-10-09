छपरा में पति ने इंस्टाग्राम पर फोटो डालने से रोका तो पत्नी ने कर ली आत्महत्या, घर छोड़कर सभी फरार
पानापुर में एक दुखद घटना सामने आई, जहां एक पत्नी ने इंस्टाग्राम पर फोटो डालने से रोकने पर आत्महत्या कर ली। मृतका गुलशन खातून के पति ने फोटो अपलोड करने से मना किया था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ससुराल वाले फरार हैं। इंटरनेट मीडिया के नशे के दुष्परिणाम सामने आए।
संवाद सहयोगी, पानापुर (सारण)। आज के समय में लोगों पर इंटरनेट मीडिया क नशा इस कदर हावी हो गया है लोग इसके दुष्परिणाम के बारे में भी नही सोच रहे है।
इसकी एक बानगी गुरुवार को पानापुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में देखने को मिली जहां पति द्वारा इंस्टाग्राम पर पत्नी को फोटो अपलोड करने से रोकना भारी पड़ गया। पति की सख्ती से नाराज पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। मृत महिला सोनवर्षा गांव निवासी मुसरफ आलम की 22 वर्षीया पत्नी गुलशन खातून बतायी जा रही है।
घटना के संबंध में बताया जाता है कि बंगलुरु में रह रहे मृतका के पति को पत्नी का इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करना अच्छा नहीं लगा, जिस कारण नाराज होकर उसने पत्नी का मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था।
इस बीच बुधवार को अपने मायके मढ़ौरा थाना क्षेत्र के कोल्हुआ से ससुराल सोनवर्षा पहुंची गुलशन ने ससुर के मोबाइल से अपने पति से बात की एवं गुरुवार की दोपहर फांसी लगाकर जान दे दी।
घटना की सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष राजा कुमार पूरे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया। घटना के बाद मृतका के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। वहीं, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
