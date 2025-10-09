छपरा में पति ने इंस्टाग्राम पर फोटो डालने से रोका तो पत्नी ने कर ली आत्महत्या, घर छोड़कर सभी फरार

संवाद सहयोगी, पानापुर (सारण)। आज के समय में लोगों पर इंटरनेट मीडिया क नशा इस कदर हावी हो गया है लोग इसके दुष्परिणाम के बारे में भी नही सोच रहे है। इसकी एक बानगी गुरुवार को पानापुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में देखने को मिली जहां पति द्वारा इंस्टाग्राम पर पत्नी को फोटो अपलोड करने से रोकना भारी पड़ गया। पति की सख्ती से नाराज पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। मृत महिला सोनवर्षा गांव निवासी मुसरफ आलम की 22 वर्षीया पत्नी गुलशन खातून बतायी जा रही है।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि बंगलुरु में रह रहे मृतका के पति को पत्नी का इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करना अच्छा नहीं लगा, जिस कारण नाराज होकर उसने पत्नी का मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था।