Ara News: इंस्टाग्राम पर गाली-गलौज के विवाद में छात्र को मारी गोली, प्रेम-प्रसंग से जुड़ा मामला

जागरण संवाददाता, आरा। नवादा थाना क्षेत्र के बहीरो मोहल्ला में गुरुवार की देर शाम प्रेम-प्रसंग में झगड़े और इंस्टाग्राम पर हुई गाली-गलौज के विवाद के चलते मारपीट और फायरिंग की घटना घटी। इस घटना में फायरिंग के दौरान एक छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि मारपीट में एक बुजुर्ग भी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जख्मी छात्र 18 वर्षीय नीतीश कुमार, टाउन थाना क्षेत्र के बाबू बाजार (वी-मार्ट गली ) निवासी अरविंद सिंह के पुत्र हैं और इंटरमीडिएट के छात्र हैं।

फायरिंग के समय उन्हें पीठ के बीचो-बीच गोली लगी, जो बाएं तरफ से छाती के पास बाहर निकल गई है। दूसरी ओर मारपीट के दौरान जख्मी हुए बुजुर्ग 60 वर्षीय शिवजी यादव, बहीरो मोहल्ला के निवासी हैं। घायल दोनों को उपचार के लिए आरा शहर के बाबू बाजार स्थित डॉ. विकास सिंह के निजी अस्पताल में लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

इधर, नीतीश के दोस्त रितेश कुमार ने बताया कि बहीरो निवासी रौशन कुमार से नीतीश का पहले से झगड़ा था। बुधवार की रात इंस्टाग्राम पर नीतीश और रौशन के बीच गाली-गलौज हुई थी। गुरुवार की शाम जब नीतीश अपने दोस्तों रितेश और आकाश के साथ अपने ननिहाल बहीरो पहुंचे, तो रौशन कुमार अपने छह अन्य साथियों के साथ वहां मौजूद था।

जैसे ही नीतीश और उसके दोस्त पहुंचे, रौशन और उसके साथियों ने उन पर हमला कर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान जब नीतीश के नाना शिवजी यादव झगड़ा सुलझाने आए, तो उन्हें लोहे की राड से मारकर घायल कर दिया गया। इस दौरान रौशन कुमार ने नीतीश के पीछे से फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद नवादा थानाध्यक्ष बिपिन बिहारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं।

थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जख्मी छात्र नीतीश का दोस्त रितेश कुमार जमीरा का मूल निवासी है। बहीरो के ही एक युवक के साथ उसकी बहन का प्रेम-प्रसंग को लेकर विवाद चल रहा है। प्रेम संबंध में छह महीने पूर्व घर से भागने के कारण विवाद बढ़ गया है।

बताया गया है कि इसी प्रेम-प्रसंग के झगड़े और इंस्टाग्राम पर हुए गाली-गलौज के कारण यह घटना हुई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।