छपरा से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव, यात्रा से पहले स्टेटस जांचने की सलाह

जागरण संवाददाता, छपरा। पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी मंडल ने तकनीकी कारणों से छपरा जंक्शन से चलने या यहां से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। 6 और 13 अक्टूबर को चलने वाली 05193 छपरा-शहीद कप्तान तुषार महाजन (उधमपुर) विशेष गाड़ी रद रहेगी।

इसी तरह, उधमपुर से 1, 8 और 15 अक्टूबर को चलने वाली 05194 शहीद कप्तान तुषार महाजन-छपरा विशेष भी निरस्त रहेगी।

इसके अलावा, 3 और 10 अक्टूबर को गाजीपुर सिटी से श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा के लिए 14611 एक्सप्रेस तथा 2 और 9 अक्टूबर को कटरा से गाजीपुर सिटी लौटने वाली 14612 एक्सप्रेस का संचालन नहीं होगा।

25 सितम्बर को भागलपुर से जम्मूतवी जाने वाली 15097 और 23 सितम्बर को जम्मूतवी से भागलपुर लौटने वाली 15098 एक्सप्रेस भी रद रहेंगी।

साथ ही, 23 सितम्बर को जम्मूतवी से चलने वाली 12598 और 25 सितम्बर को भागलपुर से जम्मूतवी जाने वाली 12597 एक्सप्रेस भी निरस्त की गई हैं।

शॉर्ट टर्मिनेशन और ओरिजिनेशन की व्यवस्था