    छपरा से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव, यात्रा से पहले स्टेटस जांचने की सलाह

    By Zakir Ali Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:47 PM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल ने तकनीकी कारणों से छपरा जंक्शन से चलने वाली कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। कुछ ट्रेनें रद कर दी गई हैं जिनमें छपरा-शहीद कप्तान तुषार महाजन विशेष गाड़ी भी शामिल है। कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन और प्रारंभ भी किया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जांचने की सलाह दी गई है।

    जागरण संवाददाता, छपरा। पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी मंडल ने तकनीकी कारणों से छपरा जंक्शन से चलने या यहां से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। 6 और 13 अक्टूबर को चलने वाली 05193 छपरा-शहीद कप्तान तुषार महाजन (उधमपुर) विशेष गाड़ी रद रहेगी।

    इसी तरह, उधमपुर से 1, 8 और 15 अक्टूबर को चलने वाली 05194 शहीद कप्तान तुषार महाजन-छपरा विशेष भी निरस्त रहेगी।

    इसके अलावा, 3 और 10 अक्टूबर को गाजीपुर सिटी से श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा के लिए 14611 एक्सप्रेस तथा 2 और 9 अक्टूबर को कटरा से गाजीपुर सिटी लौटने वाली 14612 एक्सप्रेस का संचालन नहीं होगा।

    25 सितम्बर को भागलपुर से जम्मूतवी जाने वाली 15097 और 23 सितम्बर को जम्मूतवी से भागलपुर लौटने वाली 15098 एक्सप्रेस भी रद रहेंगी।

    साथ ही, 23 सितम्बर को जम्मूतवी से चलने वाली 12598 और 25 सितम्बर को भागलपुर से जम्मूतवी जाने वाली 12597 एक्सप्रेस भी निरस्त की गई हैं।

    शॉर्ट टर्मिनेशन और ओरिजिनेशन की व्यवस्था

    रे ल प्रशासन ने कुछ ट्रेनों के लिए ऑर्ट टर्मिनेशन और शार्ट ओरिजिनेशन का निर्णय भी लिया है। 9 अक्टूबर को भागलपुर से जम्मूतवी जाने वाली 15097 एक्सप्रेस अब जम्मूतवी के बजाय अंबाला कैंट में अपनी यात्रा समाप्त करेगी। यह ट्रेन अंबाला कैंट से जम्मूतवी के बीच निरस्त रहेगी।

    वहीं, 7 और 14 अक्टूबर को जम्मूतवी से भागलपुर के लिए चलने वाली 15098 एक्सप्रेस जम्मूतवी से नहीं, बल्कि अंबाला कैंट से रवाना होगी।

    पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन का नवीनतम स्टेटस अवश्य जांच लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके।