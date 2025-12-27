जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार में प्राइवेट गाड़‍ियों का कॉमर्शियल यूज हो रहा है। ऐसा करने वाली एजेंसि‍यों एवं वाहन मालिकों पर सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने यह कहा है।

वे शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि इससे सरकार को राजस्‍व का भारी नुकसान हो रहा है।

बैठक में बताया गया कि एजेंसियां कई सरकारी विभागों में भी निजी गाड़‍ि‍यां देती हैं। मंत्री ने कहा कि कॉमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस और परमिट दोनों जरूरी है। इन प्रमाणपत्रों से सरकार को राजस्‍व मिलता है।

लेकिन निजी गाड़‍ियों के व्‍यावसायिक उपयोग के कारण नुकसान हो रहा है। उन्‍होंने पदाधिकारियों को इस दिशा में त्‍वरित जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया।

मंत्री ने परिवहन के साथ ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा भी की। पदाधिकारियों को योजनाओं का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का स्पष्ट निर्देश दिया।

चयनित परिवारों को करें भुगतान

मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि चयनित सभी परिवारों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि का भुगतान कराते हुए 31 मार्च 2026 तक सभी आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जाए।