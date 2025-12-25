Saran News: नयागांव के सिद्धार्थ तिवारी ने कैट में हासिल किए 99.92 पर्सेंटाइल, क्षेत्र में खुशी की लहर

संवाद सूत्र, नयागांव। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) कोझीकोड द्वारा आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) 2025 का परिणाम जारी होते ही नयागांव में खुशी का माहौल कायम हो गया। नयागांव शिव गुलाम नगर निवासी अनीता तिवारी एवं सुजीत तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी ने कैट परीक्षा में 99.92 पर्सेंटाइल प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

सिद्धार्थ ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता के साथ-साथ अपने फूफा अखिलेश उपाध्याय को दिया। उन्होंने कहा कि परिवार के निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन से यह उपलब्धि संभव हो सकी।

सिद्धार्थ के पिता सुजीत तिवारी ओएनजीसी में कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता अनीता तिवारी गृहिणी हैं। सिद्धार्थ दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे थे।

इस उल्लेखनीय सफलता पर ऑयल नेचुरल एंड गैस कारपोरेशन के सीएमडी अरुण कुमार सिंह, सोनपुर विधायक विनय कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह शिलानाथ सिंह, नागेश्वर सिंह, राजीव सिंह, मीणा नेगी,मुनेंद्र कुमार सिंह, विवेक कुमार सिंह, शत्रुघन कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने सिद्धार्थ को शुभकामनाएं दीं और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।