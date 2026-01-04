जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में लगातार जारी शीतलहर और गिरते तापमान को देखते हुए जिला दंडाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने एहतियातन बड़ा निर्णय लिया है।

इसके तहत जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 10वीं तक की पठन-पाठन गतिविधियों पर दिनांक 08 जनवरी 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

जिला प्रशासन के अनुसार अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी संबंधित विभागों एवं विद्यालय प्रबंधन को दिए गए हैं।वहीं, कक्षा 10वीं से ऊपर की कक्षाएं निर्धारित समयावधि में संचालित होंगी।

आदेश के अनुसार उच्च कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान भी विद्यालयों को ठंड से बचाव के आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने दें और ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें। मौसम की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी निर्णय लिया जा सकता है।