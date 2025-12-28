Language
    सारण में अवैध बालू तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई 16 वाहन जब्त, ती﻿न गिरफ्तार

    By Amritesh Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:01 PM (IST)

    सारण पुलिस ने अवैध बालू के परिवहन और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 27 दिसंबर की रात चलाए गए विशेष अभियान में 15 ट्रैक्टर और एक ट्रक जब्त किया ग ...और पढ़ें

    Hero Image

    अवैध बालू का परिवहन। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण पुलिस ने अवैध बालू के परिवहन और तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 15 ट्रैक्टर और एक ट्रक को जब्त किया है। इस दौरान तीन आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई 27 दिसंबर की रात को वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष के निर्देश पर चलाए गए सघन विशेष अभियान के तहत की गई।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर अवैध बालू के परिवहन, भंडारण और कारोबार में संलिप्त तस्करों को निशाना बनाया गया। अभियान के दौरान गरखा थाना क्षेत्र से पांच ट्रैक्टर, मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पांच ट्रैक्टर, नगर थाना क्षेत्र से तीन ट्रैक्टर, नगरा थाना क्षेत्र से दो ट्रैक्टर तथा मांझी थाना क्षेत्र से एक ट्रक को पकड़ा गया।

    जांच के क्रम में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक और नगर थाना क्षेत्र में तीन ट्रैक्टर अवैध रूप से बालू लदे पाए गए। इन मामलों में संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नगर थाना पुलिस ने मौके से तीन अभियुक्तों को अवैध बालू के साथ गिरफ्तार किया है।

    पुलिस ने बताया कि शेष जब्त किए गए वाहनों के कागजात और परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले वाहन मालिकों और तस्करों के खिलाफ विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

    सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन और बालू तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने यह भी कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और अवैध बालू कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।