    सारण में देर रात पुलिस की छापेमारी, पुलिस हमले और सांप्रदायिक हिंसा के 11 आरोपी गिरफ्तार

    By Amritesh Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:23 PM (IST)

    सारण में पुलिस ने देर रात छापेमारी करते हुए पुलिस पर हमला करने और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां हाल ही में जिले में हुई घटनाओं के संबंध में की गई हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।

    सारण में पुलिस पर हमला व सांप्रदायिक हिंसा के वांछित 11 गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में पुलिस पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा मामलों में फरार चल रहे वांछित आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक(एसएसपी) डॉ. कुमार आशीष के के नेतृत्व में 24 अक्टूबर की देर रात सारण जिले में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया।

    इस दौरान कुल 11 वांछित आरोपित गिरफ्तार किए गये। एसएसपी डा.कुमार आशीष के नेतृत्व में शुक्रवार की देर रात यह अभियान मशरक और इसुआपुर थाना क्षेत्र से शुरू हुआ।

    इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (मशरक), तीन परि. पुलिस उपाधीक्षक, तथा भगवान बाजार, मशरक, इसुआपुर, डोरीगंज और परसा थाना प्रभारी स्वयं मौके पर उपस्थित रहे।

    पुलिस पर हमला प्रकरण में मशरक थाना क्षेत्र से तीन, परसा से दो, इसुआपुर से एक और डोरीगंज से एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया। वहीं भगवान बाजार थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा मामले में चार आरोपित पकड़े गए।

    इस प्रकार, अभियान के दौरान कुल 11 वांछित आरोपितों की गिरफ्तारी हुई। सारण जिले में विगत 24 घंटे के विशेष अभियान के दौरान कुल 68 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

    पुलिस ने इस दौरान 75 वारंटों और पांच कुर्की आदेशों का निष्पादन करते हुए 13 वारंटी अआरोपितों को भी दबोचा गया।एसएसपी ने कहा कि चुनावी माहौल में किसी भी तरह की अराजकता या आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

