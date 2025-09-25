Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सारण पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने वाला सिपाही बर्खास्त

    By Amritesh Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:07 PM (IST)

    सारण जिले में ट्रक चालकों से अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जलालपुर थाना क्षेत्र में एनएच-331 पर वसूली का वीडियो सामने आने के बाद सिपाही सुचित पाल को निलंबित कर दिया गया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अवैध वसूली में शामिल किसी भी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने वाला सिपाही बर्खास्त। सांकेतिक तस्वीर

     जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में ट्रक चालकों से अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। जनवरी माह में इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ था, जिसमें जलालपुर थाना क्षेत्र के आईटीबीपी कैंप के पास एनएच-331 पर गश्ती के दौरान ट्रक चालकों से अवैध वसूली होती देखी गई। वीडियो के प्रसारण के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत विभागीय जांच का आदेश दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सारण द्वारा कराई गई जांच में आरोप पूरी तरह से पुष्टि पाए जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष के आदेश पर चालक सिपाही सुचित पाल (सिपाही संख्या 1263) को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई।

    जांच में दोष सिद्ध होने पर सिपाही सुचित पाल को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर अवैध वसूली या अन्य गलत कार्य में संलिप्त पुलिसकर्मी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

    अधिकारियों ने यह भी कहा कि ईमानदारी और उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा, ताकि सही उदाहरण प्रस्तुत हो और आम जनता का विश्वास बनाए रखा जा सके।

    एसएसपी ने बताया कि पुलिस का मूल दायित्व आम जनता की सुरक्षा, सम्मान और विश्वास बनाए रखना है। इस कार्रवाई से यह संदेश भी जाता है कि कानून की रक्षा और अनुशासन बनाए रखना प्राथमिकता है।

    सारण पुलिस का यह कदम ट्रक चालकों और आम जनता के लिए सुरक्षा एवं न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विभाग ने कहा कि भविष्य में भी किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी।