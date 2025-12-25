नए साल से पहले शराब माफियाओं पर सारण पुलिस का कड़ा प्रहार 48 घंटे में 17 अवैध भट्ठियां ध्वस्त

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। नए वर्ष के जश्न से पहले सारण जिले में अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। शराब माफिया सड़क, रेल और नदी मार्गों से जिले में शराब की खेप पहुंचाने की फिराक में थे, लेकिन सारण पुलिस की सख्त निगरानी और ताबड़तोड़ कार्रवाई ने उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। बीते 48 घंटों में पुलिस ने व्यापक अभियान चलाकर अवैध शराब कारोबार की कमर तोड़ दी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, नए साल को लेकर शराब तस्कर सक्रिय हो गए थे और जिले में अवैध शराब की आपूर्ति बढ़ाने की योजना बना रहे थे। इसे देखते हुए सारण पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया। इस दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 17 अवैध शराब भट्ठियों को ध्वस्त किया गया। मौके से करीब 20,450 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया, जिससे शराब माफियाओं को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

इसके अलावा पुलिस ने 1,301 लीटर तैयार अवैध शराब भी जब्त की है। कार्रवाई के दौरान 17 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस का मानना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और शराब कारोबारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि नए साल के मद्देनजर जिले में चौकसी बढ़ा दी गई है। सड़क मार्गों पर 24 घंटे वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रेल मार्ग पर ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर सघन तलाशी ली जा रही है। नदी मार्गों से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए गंगा और अन्य नदी घाटों पर विशेष गश्ती दल तैनात किए गए हैं।

एसएसपी ने स्पष्ट किया कि जिले में मद्यनिषेध कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता है कि नए साल का जश्न शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में हो। शराब माफिया चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, पुलिस उन्हें उनके मंसूबों में सफल नहीं होने देगी।

पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। एसएसपी ने कहा कि यदि कहीं अवैध शराब निर्माण, भंडारण या तस्करी की सूचना मिले तो तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पर जानकारी दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।