यूपी से शराब, गड़खा बना सप्लाई का हब: ट्रक के तहखाने से निकली 2593 लीटर विदेशी शराब, हथियारों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। उत्तर प्रदेश से शराब लाकर सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र के रास्ते बिहार के कई जिलों में सप्लाई किए जाने वाले एक संगठित शराब तस्करी नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 2593.08 लीटर विदेशी शराब के साथ ट्रक, पिकअप, कार, मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद किए हैं। मामले में एक कुख्यात शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपितों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है।

सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में एएसपी राम पुकार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश से शराब लाकर गड़खा क्षेत्र में उसकी कटिंग करता था और फिर छोटे वाहनों के माध्यम से पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी समेत अन्य जिलों में सप्लाई करता था।

गुप्त सूचना पर हुई त्वरित कार्रवाई चार जनवरी को मद्यनिषेध इकाई, बिहार से गड़खा थाना को सूचना मिली थी कि बनियापुर थाना क्षेत्र के चन्द्रमा यादव के पुत्र पिंटू यादव और गड़खा निवासी सुदर्शन सिंह के पुत्र बबलू सिंह ट्रक के जरिए भारी मात्रा में विदेशी शराब ला रहे हैं। सूचना के अनुसार, शराब की खेप वाजितपुर निवासी पंकज सिंह के हाता में उतारी जानी थी।

सूचना की पुष्टि होते ही गड़खा थाना पुलिस ने वाजितपुर में पंकज सिंह के हाता पर छापेमारी की। पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद 10–15 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जो ट्रक से शराब की पेटियां उतारकर पिकअप व अन्य वाहनों में लोड कर रहे थे।

ट्रक में बने तहखाने से बरामद हुई शराब तलाशी के दौरान पुलिस ने पाया कि ट्रक में विशेष रूप से तहखाना बनाकर शराब छिपाई गई थी। मौके से दो पिकअप, दो कार, एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया। इसके अलावा मुख्य प्राप्तकर्ता पंकज सिंह की दुकान की तलाशी में दो पिस्टल, दो देशी कट्टा, मोबाइल फोन और पर्स बरामद किया गया।

एक तस्कर गिरफ्तार, पुराना आपराधिक इतिहास पुलिस ने गड़खा निवासी बबलू सिंह को गिरफ्तार किया है, जिस पर पहले से शराब तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। वह पूर्व में भी जेल जा चुका है और मुजफ्फरपुर व वैशाली जिलों में भी उसके खिलाफ केस दर्ज होने की जानकारी है।

यूपी से होती थी आपूर्ति एएसपी ने बताया कि शराब उत्तर प्रदेश के बलिया, बनारस और देवरिया से लाई जाती थी। गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ के आधार पर अन्य तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है।