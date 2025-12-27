बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सारण में आर्केस्ट्रा से 9 नाबालिग लड़कियों को कराया मुक्त; 2 गिरफ्तार
सारण जिले में पुलिस और रेस्क्यू टीम ने आर्केस्ट्रा अड्डों पर छापेमारी कर नौ नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। इनमें नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के मढ़ौरा, मकेर, जनता बाजार, सहाजितपुर, बनियापुर एवं मशरक थाना क्षेत्र में शनिवार को आर्केस्ट्रा संचालकों के अड्डों पर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने संयुक्त छापेमारी कर नौ नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया।
इनमें नेपाल की दो, पश्चिम बंगाल की दो, उत्तर प्रदेश की दो, बिहार की एक एवं झारखंड की दो एवं एक बालिग लड़की शामिल हैं।
इस कार्रवाई में दो आर्केस्ट्रा कर्मी को गिरफ्तार किया गया तथा एक विधि-विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के पत्र एवं आवाज दो मुहिम के तहत मढ़ौरा, मकेर, जनता बाजार, सहाजितपुर, बनियापुर एवं मशरक थाना क्षेत्र के आर्केस्ट्रा के अड्डे पर विधिवत घेराबंदी कर छापामारी की गई।
इस दौरान जबरन प्रताड़ित कर नृत्य करवाने और शारीरिक शोषण की शिकार नाबालिगों को बचाया गया। गिरफ्तार आर्केस्ट्रा कर्मियों में पश्चिम चंपारण के बैरिया थाना क्षेत्र के बगही निमिया टोला निवासी रामरतन चौधरी के पुत्र आदित्य कुमार, सिवान जिले के तरवारा थानाक्षेत्र के तरवारा निवासी सुभाष साह के पुत्र विजय कुमार एवं विधि-विरुद्ध बालक- एक शामिल हैं।
मुक्त कराई गई लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें बालिका गृह में भेजा जाएगा और स्वजनों से संपर्क कर घर वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, आर्केस्ट्रा में कार्यरत लड़कियों को अक्सर प्रताड़ित कर नृत्य करवाने के साथ उनका यौन शोषण भी किया जाता है।
एसएसपी ने बताया कि मई 2024 से अब तक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर 289 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया जा चुका है, जिनमें पड़ोसी देश नेपाल की भी लड़कियां शामिल हैं। इस मामले में 36 कांड दर्ज करते हुए 95 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
इस संबंध में महिला थाना में (कांड संख्या 183/25, दिनांक 25.12.2025) प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है।
छापेमारी दल में महिला थानाध्यक्ष महाश्वेता सिन्हा, मढ़ौरा, मशरक, मकेर, जनता बाजार, सहाजितपुर एवं बनियापुर थानाध्यक्ष, मिशन मुक्ति फाउंडेशन, रेस्क्यू फाउंडेशन (दिल्ली), नारायणी सेवा संस्थान, सारण के समन्वयक अखिलेंद्र सिंह, रेस्क्यू एंड रिलीफ फाउंडेशन (पश्चिम बंगाल) और अन्य थानों की पुलिस टीम शामिल थी।
