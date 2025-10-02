सारण में दशहरा के दिन मर्डर, कार के अंदर चली गोली; एक की मौत और एक घायल
सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र में जलालपुर चौक के पास एक कार में अचानक गोली चलने से सनसनी फैल गई। इस गोलीबारी में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनमें से राहुल पांडे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक राहुल पांडे पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।
जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र के जलालपुर चौक के पास गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक कार से अचानक गोली चल गई।
इस गोलीबारी में कार में सवार दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान भेल्दी थाना क्षेत्र के खरीदहा गांव निवासी विनोद पांडे के पुत्र राहुल पांडे की मौत हो गई, जबकि चालक और खरीदहा निवासी सुधांशु पांडे के पुत्र कृष्णकांत पांडे उर्फ सूरज की हालत नाजुक बताई जा रही है।
गुटखा लेने गया चालक, कार में अचानक चली गोली
पुलिस सूत्रों ने बताया कि चार लोग एक होंडा कार से जलालपुर चौक पहुंचे थे। इसी दौरान चालक गुटखा लेने पास की दुकान गया। लौटते ही कार के भीतर से गोली चल गई।
गोली लगने से राहुल पांडे और सूरज पांडे लहूलुहान हो गए। गोली की आवाज से आसपास अफरातफरी का माहौल बन गया।
मौके पर पहुंची पुलिस, वैज्ञानिक जांच शुरू
इस घटना की सूचना मिलते ही मढ़ौरा एसडीपीओ दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
मृतक राहुल पांडे।
भेल्दी थाना पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
मृतक राहुल पांडे का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक राहुल पांडे अपराधी प्रवृत्ति का युवक था और उस पर कई संगीन मुकदमे दर्ज थे।इस पर 2020 में भेल्दी थाना कांड सं. 177/20 और 173/20 में भीड़ हिंसा, हत्या के प्रयास, रंगदारी और धमकी जैसी धाराओं में नामजद।
जनवरी 2024 में मकेर थाना कांड सं. 02/24 में अवैध हथियार रखने और अपराध की साजिश में पकड़ा गया।
दिसंबर 2023 में भेल्दी थाना कांड सं. 343/23 में हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में नाम दर्ज किया गया है।
स्वजन चुप, इलाके में दहशत
इस घटना को लेकर मृतक के स्वजन ने मीडिया से किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार किया। पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया।
इस गोलीकांड से इलाके में भय और दहशत का माहौल है। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।