Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सारण की 2.5 लाख जीविका दीदियों के चेहरे खिले, PM Modi ने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए 10-10 हजार रुपये

    By Prawin Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:12 PM (IST)

    सारण में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की जिसमें सारण की 2 लाख 57 हजार जीविका दीदियां शामिल हैं। इस योजना से महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद मिलेगी जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    सारण की 2.5 लाख जीविका दीदियों के चेहरे खिले, PM Modi ने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए 10-10 हजार रुपये

    जागरण संवाददाता, छपरा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Bihar Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana) का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की प्रथम किस्त की राशि सीधे हस्तांतरित की। इसमें सारण जिले की दो लाख 57 हजार जीविका दीदियां भी शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला स्तर पर बड़ा आयोजन

    सारण जिला मुख्यालय स्थित भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी अमन समीर, उपविकास आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल, नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडेय, अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सहित जिले के तमाम पदाधिकारी इस मौके पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों जीविका दीदियाँ भी शामिल हुईं और लाइव प्रसारण के जरिये प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का संदेश सुना।

    प्रखंडों तक पहुंचा सीधा प्रसारण

    सिर्फ जिला मुख्यालय ही नहीं, बल्कि सभी प्रखंड मुख्यालयों में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। हजारों महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम को देखा और खुशी का इजहार किया।

    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अमन समीर ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। योजना से प्राप्त राशि से महिलाएं छोटे-छोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जीविका समूहों की महिलाएं पहले से ही स्वरोजगार की दिशा में कार्य कर रही हैं, अब उन्हें अतिरिक्त आर्थिक मजबूती मिलेगी।

    जीविका दीदियों में खुशी की लहर

    योजना का लाभ पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे। ग्रामीण इलाकों से आई जीविका समूह की महिलाओं ने कहा कि इस राशि से वे स्वरोजगार शुरू करेंगी, जिससे परिवार की आय बढ़ेगी। कुछ महिलाओं ने कहा कि अब वे बकरी पालन, सब्जी उत्पादन, हस्तशिल्प और छोटे दुकानों के काम में पूंजी लगा सकेंगी।

    जिलेभर में रहा उत्सव जैसा माहौल

    ढाई लाख महिलाओं के खातों में राशि पहुंचने से पूरे सारण जिले में उत्सव जैसा माहौल रहा। महिलाओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस योजना से उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा।