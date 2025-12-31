नववर्ष स्वागत को लेकर अमनौर पर्यटन स्थल पर उमड़ेगी सैलानियों की भीड़, मां अंबिका भवानी मंदिर में भी दिखेगा आस्था का सैलाब

संवाद सहयोगी, सारण। नववर्ष के आगमन की आहट के साथ ही सारण जिले में उत्साह और उमंग का माहौल बन गया है। नए साल को खास और यादगार बनाने के लिए लोग पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में अमनौर पर्यटन स्थल और प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां अंबिका भवानी मंदिर इस नववर्ष पर लोगों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनने जा रहे हैं। प्रशासन और स्थानीय प्रबंधन द्वारा सैलानियों और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।

हर वर्ष की तरह इस बार भी नववर्ष के अवसर पर अमनौर पर्यटन स्थल परिसर में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह स्थल युवाओं, युवतियों और वनभोज के शौकीन लोगों के बीच खासा लोकप्रिय है।

जैसे-जैसे नया साल नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे लोग यहां पिकनिक और घूमने की योजना बनाने लगे हैं। आसपास के क्षेत्रों के साथ-साथ जिले के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में सैलानियों के अमनौर पहुंचने की उम्मीद है। पर्यटकों के स्वागत को लेकर अमनौर पर्यटन स्थल को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। परिसर में म्यूजिकल फाउंटेन, रिंग फाउंटेन, सर्पी लाइटिंग, वाटर स्कीइंग फाउंटेन, लेजर लाइट, आकर्षक वाटरफॉल, सेल्फी प्वाइंट, पेड़ों पर एपलाइटर लाइटिंग, फव्वारे, नौका विहार तथा तालाब में बतखों का कलरव जैसे आकर्षण पर्यटकों को खूब लुभाएंगे।

ग्रामीण परिवेश में इस तरह की आधुनिक और सुंदर सुविधाएं लोगों को शहरों से दूर प्रकृति के बीच आनंद लेने का अवसर प्रदान करती हैं। पर्यटन स्थल के व्यवस्थापक राणा प्रताप ने बताया कि नववर्ष पर आने वाले सैलानियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि पर्यटक बिना किसी परेशानी के नए साल का स्वागत कर सकें। दूसरी ओर, नववर्ष के अवसर पर अध्यात्म की ओर बढ़ती रुचि के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिघवारा स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां अंबिका भवानी मंदिर में भी नववर्ष पर आस्था और श्रद्धा की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है।

मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक सजावट से सजाया गया है, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक के साथ-साथ मनोहारी वातावरण का अनुभव मिलेगा। मां अंबिका भवानी मंदिर न्यास समिति के सचिव प्रतिनिधि रितेश तिवारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन, पुलिस और मंदिर प्रबंधन के सहयोग से विशेष व्यवस्था की गई है। भीड़ अधिक होने की स्थिति में गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन-पूजन की वीआईपी व्यवस्था अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है, ताकि आम श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन का अवसर मिल सके और किसी तरह की अव्यवस्था न हो।