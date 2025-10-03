Language
    सारण में दिनदहाड़े गोली मारकर एक की हत्या, दूसरा गंभीर रूप से घायल

    By Prawin Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:29 AM (IST)

    बिहार के सारण जिले के भेल्दी में जलालपुर चौक पर अज्ञात हमलावरों ने कार सवार दो युवकों पर गोलीबारी की जिसमें राहुल पांडे की मौत हो गई और सूरज कांत गंभीर रूप से घायल हो गए। राहुल पांडे पूर्व उप मुखिया विनोद पांडे के पुत्र थे। पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच कर रही है।

    भेल्दी अमनौर मुख्य मार्ग पर दिनदहाड़े गोलीबारी

    जागरण संवाददाता, भेल्दी। भेल्दी थाना क्षेत्र के भेल्दी-अमनौर मुख्य मार्ग स्थित जलालपुर चौक गुरुवार की दोपहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अज्ञात अपराधियों ने कार सवार दो युवकों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान 24 वर्षीय राहुल पांडे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय सूरज कांत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया।

    घायल की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर किया गया है।मृतक की पहचान भेल्दी थाना क्षेत्र के खरीदाहा गांव निवासी पूर्व उप मुखिया विनोद पांडे के पुत्र राहुल पांडे के रूप में हुई है।

    कार के भीतर से अचानक गोलियां चलीं

    वहीं घायल सूरज कांत, सुधांशु पांडे का पुत्र है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर में जलालपुर चौक पर एक होंडा अमेज कार आकर रुकी। इसी बीच कार से एक युवक सामान लेने नीचे उतरा। तभी कार के भीतर से अचानक गोलियां चलीं।

    गोली लगते ही ड्राइवर सीट पर बैठा युवक सड़क पार भागा, लेकिन खून से लथपथ होकर नीचे गिर पड़ा। इसी दौरान कार से उतरे दो अपराधियों ने पिस्टल लहराते हुए धान के खेत की ओर भागने के बाद एक ई-रिक्शा से कुछ दूर जाकर अपाची बाइक पर सवार होकर फरार हो गए।

    स्थानीय लोगों और स्वजनों की मदद से दोनों घायलों को गड़खा सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से उन्हें छपरा सदर अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान राहुल पांडे की मौत हो गई।

    घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एसपी संजय कुमार और मढ़ौरा डीएसपी नरेश पासवान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।

    पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।पुलिस ने बताया कि मृतक राहुल पांडे पर भेल्दी थाना में तीन और मकेर थाना में एक आपराधिक मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।