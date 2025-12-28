Language
    जेंडर जानने के बाद पिता ने बंद कर दी थी बात, ट्रेनों में शगुन मांगकर किया जीवन यापन; अब होमगार्ड जवान बनीं सानिया

    By Rajeev Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:35 PM (IST)

    सानिया किन्नर ने सामाजिक तिरस्कार को पीछे छोड़ते हुए बिहार होमगार्ड पुलिस में जवान बनकर नई पहचान बनाई है। सैनिक परिवार से आने वाली सानिया ने मैट्रिक स ...और पढ़ें

    Hero Image

    दाउदपुर थाना में पदस्थापित सानिया किन्नर। (जागरण)

    बसंत कुमार सिंह, रिविलगंज (सारण)। समाज में किन्नरों के प्रति प्रचलित उपेक्षा, तिरस्कार और भेदभाव को पीछे छोड़ते हुए सानिया किन्नर ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से नई पहचान बनाई है।

    सैनिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली सानिया, जिनका जन्म नाम सन्नी कुमार राम है, आज बिहार होमगार्ड पुलिस में जवान के रूप में तैनात हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें अपने गृह क्षेत्र के नजदीक सारण जिले के दाउदपुर थाना में पदस्थापित किया गया है।

    रिविलगंज थाना क्षेत्र के रामपुर भट्ट गांव निवासी बीएसएफ जवान राम पुकार राम के सबसे छोटे बच्चे के रूप में जन्मी सानिया किन्नर होने के कारण बचपन से ही सामाजिक तानों और मजाक का शिकार रहीं। हालांकि, परिवार ने उनकी परवरिश और शिक्षा में कोई कमी नहीं की।

    मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीएससी तक की पढ़ाई पूरी करने के बावजूद समाज की संकीर्ण सोच ने उन्हें मानसिक रूप से आहत किया, जिसके बाद उन्होंने घर-परिवार और गांव छोड़कर गोपालगंज में किन्नरों की मंडली के साथ रहना शुरू किया।

    किन्नरों की मंडली के साथ संघर्ष भरा जीवन

    गोपालगंज में किन्नरों के साथ रहते हुए सानिया ने बधाई, नृत्य और ट्रेनों में घूम-घूमकर शगुन मांगकर जीवनयापन किया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का संकल्प नहीं छोड़ा। किन्नरों की मंडली के साथ रहते हुए भी वह समय निकालकर पढ़ाई करती रहीं और सरकारी नौकरी पाने का लक्ष्य बनाए रखा।

    लगातार प्रयास और लगन के परिणामस्वरूप सानिया का चयन बिहार होमगार्ड जवान के रूप में हुआ। प्रशिक्षण के बाद जब उन्हें दाउदपुर थाना में तैनाती मिली, तो यह केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं रही, बल्कि पूरे किन्नर समुदाय के लिए प्रेरणा बन गई।

    सानिया का कहना है कि समाज में किन्नरों को केवल उपहास या सहानुभूति की नजर से देखा जाता है, जबकि उन्हें भी समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए।

    परिवार की पृष्ठभूमि और आगे का सपना

    15 फरवरी 1996 के जन्मे सानिया किन्नर उर्फ सन्नी कुमार राम ने 2011 में मैट्रिक, 2013 में इंटरमीडिएट और 2018 में बीएससी की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास किया। सानिया का परिवार सेवा और श्रम की मिसाल रहा है। उनके पिता बीएसएफ में कार्यरत हैं, जबकि भाभी बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर मोतिहारी में तैनात हैं।

    बड़ा भाई गांव में किराना दुकान चलाता है और मझिला भाई बिजली मिस्त्री का काम करता है। आर्थिक रूप से परिवार संपन्न है, गांव में दो मंजिला मकान भी है, बावजूद इसके सामाजिक दबाव ने सानिया को घर छोड़ने पर मजबूर किया।

    सानिया बताती हैं कि उनके पिता चाहते थे कि वह पुलिस में दारोगा बनें, लेकिन जेंडर पहचान के कारण पिता उनसे अब बात नहीं करते। हालांकि मां, भाई और बहन आज भी उनसे प्रेम और संवाद बनाए हुए हैं। वह स्पष्ट कहती हैं कि उन्होंने स्वयं घर छोड़ा, उन्हें किसी ने निकाला नहीं।

    आज होमगार्ड जवान बनने के बाद भी सानिया का सपना यहीं खत्म नहीं होता। वह दारोगा बनने की तैयारी कर रही हैं और कहती हैं कि जन्मभूमि भले ही रिविलगंज (सारण) हो, लेकिन कर्मभूमि थावे, गोपालगंज है। उनकी यह यात्रा बताती है कि अगर संकल्प मजबूत हो, तो सामाजिक भेदभाव भी सफलता की राह नहीं रोक सकता।