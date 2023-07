Siwan News: एंबुलेंस की टक्कर से बालू कारोबारी की मौत, बाइक से घर लौटने के दौरान हादसा; लोगों में आक्रोश

सारण जिला के छपरा-सिवान मुख्य पथ एनएच-531 पर कोपा थाना क्षेत्र के पियानो गांव के समीप एंबुलेंस की चपेट में आने से बालू कारोबारी की मौत हो गई। मृतक के मोबाइल और स्थानीय लोगों के सहयोग से युवक की पहचान सिवान जिला के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बरुआ गांव निवासी उपेंद्र सिंह के 36 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार सिंह के रूप में की गई है।

सारण में एंबुलेंस की टक्कर से बाइक सवार बालू कारोबारी की मौत। जागरण

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, दाउदपुर (सारण): सारण जिला के छपरा-सिवान मुख्य पथ एनएच-531 पर कोपा थाना क्षेत्र के पियानो गांव के समीप एंबुलेंस की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सिवान जिला के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बरुआ गांव निवासी उपेंद्र सिंह के 36 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार सिंह के रूप में की गई है। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। स्वजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूरज बालू के कारोबार से जुड़ा हुआ था। उसके दो ट्रैक्टर भी हैं, जो बालू ढुलाई में लगा हुआ है। शनिवार की रात सूरज बालू घाट की देख-रेख के बाद बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी बीच कोपा थाना अंतर्गत पियानो पोखरा के समीप विपरीत दिशा से आ रही एंबुलेंस से उसके बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई। लोगों ने एंबुलेंस में की तोड़फोड़ इस हादसे में उसकी मौके पर मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने एंबुलेंस में तोड़फोड़ भी की। वहीं, चालक एंबुलेंस छोड़कर भाग निकलने में सफल रहा। बताया गया कि एंबुलेंस में कोई मरीज नहीं था। घटना के बाद मृतक की पहचान नहीं हो पा रही थी। मोबाइल से हुई शव की पहचान मृतक के पॉकेट से मिले मोबाइल और स्थानीय लोगों के सहयोग से रविवार को मृतक की पहचान सूरज कुमार सिंह के रूप में की गई। इसके बाद इसकी सूचना उनके घरवालों को दी गई। सूचना मिलते ही घरवाले मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के बाद मृतक का शव स्वजन को सौंप दिया।

Edited By: Aditi Choudhary