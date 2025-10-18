Puja Special Trains: दीपावली-छठ घर खुशखबरी, छपरा जंक्शन से होकर चलेंगी दो पूजा स्पेशल ट्रेनें
दीपावली और छठ के त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए छपरा जंक्शन से दो पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। एक ट्रेन बरौनी से मुंबई के लिए और दूसरी छपरा से दिल्ली के लिए चलेगी। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को त्योहारों में यात्रा करने में आसानी होगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से टिकट बुक करने का आग्रह किया है।
जागरण संवाददाता, छपरा। दीपावली और छठ पर्व के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने त्योहार विशेष दो अनारक्षित ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। दोनों ही ट्रेनें बिहार के प्रमुख स्टेशन छपरा जंक्शन से होकर गुजरेंगी, जिससे सारण एवं आसपास के जिलों के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
रेलवे प्रशासन ने बताया कि कोलकाता और आसनसोल से गोरखपुर के बीच ये विशेष ट्रेनें सीमित फेरों में चलेंगी, जिनमें कुल 22 कोच होंगे, जिनमें 20 शयनयान/सामान्य द्वितीय श्रेणी तथा 2 एसएलआरडी कोच शामिल रहेंगे। सभी शयनयान कोच अनारक्षित होंगे ताकि अधिक यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिल सके।
कोलकाता-गोरखपुर पूजा विशेष ट्रेन 24 अक्टूबर से
03133/03134 कोलकाता-गोरखपुर-कोलकाता अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी का संचालन 24 एवं 25 अक्टूबर को किया जाएगा। यह ट्रेन 24 अक्टूबर (शुक्रवार) को रात 23.55 बजे कोलकाता से रवाना होकर दूसरे दिन नैहाटी, बैण्डेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, मधुपुर, झाझा, बरौनी, हाजीपुर, सोनपुर होते हुए दोपहर 2.20 बजे छपरा जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद यह सीवान, भटनी और देवरिया सदर से होते हुए शाम 6 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
वापसी यात्रा में 03134 गोरखपुर-कोलकाता विशेष ट्रेन 25 अक्टूबर (शनिवार) को रात 9 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और छपरा जंक्शन पर 1.15 बजे ठहराव के बाद अगले दिन दोपहर 3.15 बजे कोलकाता पहुंचेगी।
आसनसोल-गोरखपुर पूजा विशेष ट्रेन 22 से दो फेरों में चलेगी
रेल प्रशासन ने 03529/03530 आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल अनारक्षित पूजा विशेष ट्रेन के भी दो फेरों की घोषणा की है। यह ट्रेन 22 और 24 अक्टूबर (बुधवार एवं शुक्रवार) को आसनसोल से चलेगी और अगले दिन सुबह 10.45 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
छपरा जंक्शन पर इसका ठहराव सुबह 7.05 बजे होगा, जिससे स्थानीय यात्रियों को सीधे उत्तर प्रदेश जाने की सुविधा मिलेगी।
वापसी यात्रा में 03530 गोरखपुर-आसनसोल विशेष ट्रेन 23 और 25 अक्टूबर (गुरुवार एवं शनिवार) को दोपहर 1.45 बजे गोरखपुर से रवाना होकर छपरा जंक्शन पर 5.45 बजे रुकेगी और अगले दिन तड़के 3.50 बजे आसनसोल पहुंचेगी।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान समय से पहले स्टेशन पहुंचें और अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। दीपावली और छठ जैसे बड़े त्यौहारों पर छपरा जंक्शन से गुजरने वाली इन पूजा विशेष ट्रेनों के परिचालन से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
यह भी पढ़ें- मौसम बदलते ही बढ़ा बीमारियों का खतरा! ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से करें संपर्क
यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव से पहले भोजपुर पुलिस का एक्शन: 82 लोगों पर CCA, थाने में रेगुलर लगानी होगी हाजिरी
यह भी पढ़ें- दीपावली-छठ पर रेलवे का तोहफा: कोलकाता-गोरखपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, नोट कर लें शेड्यूल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।