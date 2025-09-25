जनजागरूकता अभियान : मशरक प्रखंड के मंदिरों और मस्जिदों पर लगे बाल विवाह रोकथाम के पोस्टर

सारण में नारायणी सेवा संस्थान बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है। मशरक के मंदिरों और मस्जिदों में बाल विवाह रोकने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। स्थानीय लोग इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं।जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इस महत्वपूर्ण संदेश को पहुंचाया जा सके।

संवाद सूत्र, मशरक (सारण)। सारण में नारायणी सेवा संस्थान द्वारा बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से एक विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रखंड के विभिन्न मंदिरों और मस्जिदों पर बाल विवाह रोकथाम से संबंधित पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इस महत्वपूर्ण संदेश को पहुंचाया जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नारायणी सेवा संस्थान के समन्वयक अखिलेंद्र सिंह ने बताया कि बाल विवाह करना या कराना कानूनन अपराध है, जिसके लिए दोषियों को दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह में शामिल पंडित, हजाम, माता-पिता, रिश्तेदार, बिचौलिया, मौलवी या कोई भी व्यक्ति कानून के तहत दंडनीय माना जाएगा।

अखिलेंद्र सिंह ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर पोस्टर और बैनर लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग तक यह महत्वपूर्ण संदेश पहुंचे और लोग इस गंभीर अपराध के प्रति सजग हों। संस्थान द्वारा यह अभियान चरणबद्ध तरीके से पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा, जिससे व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाई जा सके।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में टुन्ना तिवारी, उपेंद्र तिवारी, कृष्णा गिरि, रबिंद्र दास, उमेश गिरि, रामेश्वर गिरि, योगेंद्र पांडेय समेत अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नारायणी सेवा संस्थान का यह प्रयास क्षेत्र में सराहना का विषय बना हुआ है और लोगों में जागरूकता की सकारात्मक लहर देखी जा रही है।