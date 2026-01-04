कारण जानकर लोग हैरान रह गए कि इतनी सी बात पर इतना बड़ा कदम। मामला बनियापुर थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

संवाद सूत्र, बनियापुर (सारण)। पति के साथ हुए विवाद से नाराज एक गर्भवती मह‍िला ने नदी में छलांग लगा दी। संयोग था कि लोगों की नजर पड़ गई और उसकी जान बच गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के हरपुर गांव निवासी लवकुश कुमार की पत्नी मेनका कुमारी की शादी करीब 8 माह पूर्व हुई थी। वह गर्भवती है।

शाम में हुआ था पत‍ि से विवाद

शनिवार की शाम को पति–पत्नी के बीच किसी घरेलू बात पर मामूली झगड़ा हो गया, लेकिन यह बात मेनका को काफी नागवार गुजरी।

तनाव ओर गुस्‍सा में वह घर से निकलकर बनियापुर मुख्यालय स्थित नदी के पास पहुंच गई और आत्महत्या के उद्देश्य से नदी में छलांग लगा दी।

घटना के समय नदी के आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने महिला को नदी में छलांग लगाते देख लिया। लोगों ने बिना देर किए साहस का परिचय देते हुए नदी में उतरकर महिला को बाहर निकाला।

अस्‍पताल में कराया गया इलाज

इसके बाद आनन-फानन में उसे रेफरल अस्पताल बनियापुर ले जाया गया। सूचना मिलते ही महिला का पति भी मौके पर पहुंचा और इलाज की व्यवस्था कराई।

अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉ. एमएम जाफरी ने महिला और गर्भस्थ शिशु दोनों की जांच की। चिकित्सकों के अनुसार समय पर इलाज मिलने से महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर है।

प्राथमिक उपचार के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जिसके बाद पति उसे सुरक्षित घर ले कर चला गया है। घटना की सूचना स्थानीय थाना को भी दी गई। जिस पुलिस में मामले द्वारा स्थिति का जायजा लिया गया है।



