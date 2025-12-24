फेस ई-केवाईसी नहीं कराने पर अटकेगी PM Kisan Yojana की अगली किस्त, कृषि विभाग ने जारी किया निर्देश
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए फेस ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की
संवाद सूत्र, तरैया (सारण)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के लाभार्थी किसानों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। जिन किसानों ने अब तक अपना फेस ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें योजना की अगली किस्त की राशि नहीं मिलेगी।
प्रभारी कृषि पदाधिकारी राकेश रंजन सिंह ने बताया कि प्रखंड के सभी लाभार्थी किसान अपने नजदीकी किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक से संपर्क कर अनिवार्य रूप से फेस ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा लें।
उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने के लिए ई-केवाईसी को जरूरी किया गया है।
उन्होंने चेतावनी दी कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर किसानों का नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है, जिससे भविष्य की किस्तें भी प्रभावित होंगी।
पराली जलाने से बचें किसान, प्रंबधन पर विशेष ध्यान दें : बीडीओ
प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार कोआयोजित प्रखंड स्तरीय कृषक गोष्ठी सह प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर बीडीओ निलेश कुमार, कृषि पदाधिकारी पवन कुमार,आत्मा अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा, कृषि समन्वयक चंद्रशेखर सिंह आदि ने किया।
मौके पर बीडीओ निलेश कुमार ने कहा कि पूरे देश में प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है।उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि फसलों की कटनी के उपरांत पराली जलाने से बचें। फसलों के अवशेष को अच्छे तरह से प्रबंधन करके एक बेहतर किसान का परिचय दें।कृषि समन्वयक तारकेश्वर भारती ने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन पर प्रशिक्षित किया।
उन्होंने कहा कि फसल का अवशेष जो कटनी के बाद बच जाता है उसको किसान अपने खेतों में जला देते हैं वह कहीं से उचित नहीं है। यह वायुमंडल के लिए हम सबों के स्वास्थ्य के लिए और हमारे खेतों के लिए नुकसानदायक है। किसानों को इससे बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल अवशेष को खेतों से निकालने के एस्ट्राबेलर मशीन से इस्तेमाल करने की सलाह दी
कृषि समन्वय चंद्रशेखर सिंह और धर्मेंद्र सिंह ने किसानों को गेहूं,दलहन तेलहन आदि फसलों को बुआई और ठंड से फसल को बचाने के संबंध में प्रशिक्षण दिया।
कृषि पदाधिकारी पवन कुमार ने सभी किसानों से आग्रह किया कि वे कृषि,बागवानी आदि किसी भी तरह की समस्या के लिए वे सभी प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि भवन में आकर जानकारी ले सकते हैं।
आत्मा अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना उनका प्रथम लक्ष्य है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया की किसानों के समस्याओं को तत्काल निदान किया जाए।कार्यक्रम का संचालन प्रखंड तकनीकी प्रबंधक विष्णुपाल शर्मा ने किया।
