PM Awas Yojana: शहरों में 'अपना घर' का सपना होगा साकार, भूमिहीन परिवारों को मिलेगा 2BHK फ्लैट

जागरण संवाददाता, छपरा (सारण)। छपरा शहर में वर्षों से झुग्गी-झोपड़ियों और अस्थायी आश्रयों में जीवन गुजार रहे बेघर व भूमिहीन परिवारों के लिए राहत की बड़ी खबर है। अब उनका पक्का घर पाने का सपना जल्द ही हकीकत बनने जा रहा है। नगर निगम प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत भूमिहीन परिवारों के लिए बहुमंजिला आवास निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस योजना के तहत पात्र लाभुकों को टू-बीएचके (दो कमरे) के फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आवास मिल सकेगा।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, योजना के पहले चरण में लाभुकों की पहचान का कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो झुग्गी-झोपड़ी या अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं और जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। योजना का उद्देश्य केवल आवास उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि शहरी गरीबों को बेहतर जीवन स्तर, स्वच्छ वातावरण और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना भी है।

छह एकड़ भूमि पर बनेगा बहुमंजिला आवास नगर निगम प्रशासन ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए छपरा शहर में लगभग छह एकड़ भूमि पर बहुमंजिला आवासीय परिसर विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। संबंधित जमीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। योजना के तहत एक ही परिसर में बड़ी संख्या में फ्लैट बनाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके। बहुमंजिला भवन बनने से शहरी भूमि का बेहतर उपयोग होगा और सुनियोजित कॉलोनी का विकास संभव हो पाएगा। बजट में 1100 आवासों का प्रावधान इस वर्ष के बजट में बेघर और भूमिहीन परिवारों के लिए सबके आवास योजना के अंतर्गत 1100 बहुमंजिला आवास बनाने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम की ओर से इस योजना को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग को स्वीकृति के लिए पत्र भेजा गया है। अनुमति मिलते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि लाभुकों को जल्द से जल्द आवास मिल सके। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 का मिलेगा लाभ यह पूरी परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत एएचपी (अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट) श्रेणी में लागू की जाएगी। इस श्रेणी के तहत ऐसे लाभुकों को फ्लैट उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले फ्लैट पूरी तरह पक्के होंगे और इनमें दो कमरे, रसोई, शौचालय सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अन्य जगहों पर भी जमीन तलाशने के निर्देश नगर निगम के महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया कि छह एकड़ जमीन चिन्हित करने के साथ-साथ शहर के अन्य संभावित स्थानों की भी तलाश की जा रही है। इसके लिए अमीन को निर्देश दिए गए हैं कि वे और भूमि चिन्हित करें, ताकि भविष्य में भी जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा सके। नगर निगम की मंशा है कि शहरी क्षेत्र में कोई भी पात्र परिवार बिना छत के न रहे।