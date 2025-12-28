Language
    रात में कुर्सी लगाकर कमरे में झांका और ले ली पति‍-पत्‍नी की तस्‍वीर; निजता हनन की पुल‍िस से की श‍िकायत

    By Rahul Kumar Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:48 PM (IST)

    नयागांव (सारण) में एक महिला की निजता भंग करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि सोते हुए पति-पत्नी की तस्वीर चोरी-छिपे खींचकर सोशल मीडिया ...और पढ़ें

    Hero Image

    म‍ह‍िला ने तस्‍वीरें वायरल करने का लगाया आरोप। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। स्थानीय थाना क्षेत्र में एक महिला की निजता भंग करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

    आरोप है कि बीती रात घर के भीतर पति के साथ सो रही महिला की तस्वीर चोरी-छिपे खींची गई और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।

    घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है। महिला ने थाने में आवेदन देकर संबंधित युवक को नामजद करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। 

    कुर्सी लिए भागा आरोपित 

    पीड़िता ने बताया कि रात करीब 11 बजे वह अपने पति के साथ कमरे में सो रही थी। इसी दौरान उसे आभास हुआ कि दीवार में बने वेंटिलेशन स्पेस से कोई व्यक्ति झांक रहा है। 

    आशंका होने पर जब उसने पति को इस संबंध में जानकारी दी और पति बाहर निकले तो संदिग्ध युवक हाथ में कुर्सी लिए वहां से भाग खड़ा हुआ।

    पीड़िता का यह भी दावा है कि मौके पर तीन से चार अन्य लोग भी मौजूद थे, जो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे।

    आवेदन में कहा गया है क‍ि भागने से पहले आरोपी युवक ने मोबाइल फोन से कमरे के अंदर सो रहे दंपती की तस्वीर ले ली और बाद में उसे वायरल कर दिया।

    इस घटना को महिला ने अपनी मर्यादा व निजी जीवन पर सीधा हमला बताया है। सूचना मिलते ही नयागांव थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच प्रारंभ कर दी है।

    पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल सर्विलांस और डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

    पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह मामला न केवल आपराधिक घुसपैठ का है, बल्कि साइबर अपराध और निजता के हनन से भी जुड़ा हुआ है, जिसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है।

