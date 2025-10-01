दशहरा मेला में कोई कर रहा छेड़खानी तो इस नंबर पर करें कॉल, सारण पुलिस ने संभाली कमान

छपरा में नवरात्र और दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर है। एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने पूजा पंडालों और मेला परिसरों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखने और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, छपरा। नवरात्र और दुर्गा पूजा के दौरान जिलेभर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मंगलवार की रात को वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ.कुमार आशीष ने विभिन्न पूजा पंडालों, मेला परिसरों, संवेदनशील स्थलों और भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्व के दौरान शांति और सौहार्द का वातावरण हर हाल में कायम रहना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी नजर निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को सतर्क और मुस्तैद रहकर ड्यूटी करने की हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

गश्ती दलों को हर संवेदनशील इलाके में सक्रिय रहने तथा मेले और पूजा पंडालों के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत करने का निर्देश दिया गया। दशहरा बाजार पर भी प्रशासन की नजर इसी क्रम में उन्होंने दशहरा बाजार और यातायात व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख मार्गों पर यातायात पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। बाजार क्षेत्रों में वन-वे व्यवस्था, पार्किंग स्थलों की जांच और अवैध खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु और दुकानदारों को परेशानी न हो इसके लिए बाजारों में भी पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है।

शांति व सौहार्द बनाए रखना प्राथमिकता एसएसपी ने कहा कि विधि-व्यवस्था की मजबूती पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे प्रशासन का सहयोग करें और पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं।

हर जगह चाक-चौबंद सुरक्षा जिला पुलिस ने चौक-चौराहों पर अतिरिक्त बल की तैनाती, मेला परिसरों में पैदल गश्ती और बाजार क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाकर चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। ताकि मेला घूमने वाले लोगों को परेशानी ना हो। 24 घंटे सक्रिय है सीसी कैमरा व इंटरनेट मीडिया सेल वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने स्पष्ट किया है कि मेले की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे और इंटरनेट मीडिया सेल 24 घंटे सक्रिय है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों, उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस सख्त कदम उठाएगी।