अमृत भारत एक्सप्रेस की आधुनिक सुविधाओं ने बढ़ाया आकर्षण, छपरा से संचालन की मांग हुई तेज

अमृत भारत एक्सप्रेस की आधुनिक सुविधाओं और किफायती किराए ने छपरा के लोगों को आकर्षित किया है जिससे वे इस ट्रेन को अपने क्षेत्र से चलाने की मांग कर रहे हैं। इस ट्रेन में कई आधुनिक तकनीकें और सुविधाएं उपलब्ध हैं। लोगों का मानना है कि यह सारण के मध्यम वर्ग के लिए एक क्रांतिकारी परिवहन साधन साबित होगी।

जाकिर अली,छपरा। भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी पहल अमृत भारत एक्सप्रेस यात्रियों के लिए किफायती किराए और आधुनिक सुविधाओं का नया विकल्प बनकर उभरी है। वर्तमान में देशभर में 11 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें विभिन्न मार्गों पर दौड़ रही हैं। अब छपरा के लोग भी इस सुविधा से जुड़ने की मांग उठा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर निगम वार्ड पार्षद रमाकांत सिंह, गृहणी मधुलिका सिंह, युवा सतेन्द्र कुमार कनौजिया और अब्दुल बदुद सहित समाज के कई गण्यमान्य शख्सियतों ने अमृत भारत ट्रेन के संचालन की मांग की है जिसमें डा. अश्वनी कुमार, डा. अमरेश कुमार सिंह, डा. दिनेश कुमार चौहान, डा. संदीप कुमार सिंह, डा. संदीप यादव, डा. आलोक कुमार, शिक्षक परवेज़ आलम, जदयू नेता आसिफ खान ने रेल मंत्रालय से आग्रह किया है कि अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन छपरा स्टेशन से भी किया जाए, जिससे सारण एवं आसपास के यात्रियों को आधुनिक रेल सेवा का लाभ मिल सके।

अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। कवच सिस्टम, सेमी-ऑटोमैटिक कपलर, क्रैश ट्यूब और ईपी-असिस्टेड ब्रेक सिस्टम जैसी तकनीकें आपात स्थितियों में तुरंत ब्रेक लगाने में मदद करती हैं। गैर-वातानुकूलित कोचों में पहली बार फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है। सील्ड गैंगवे, वैक्यूम एवैक्यूएशन सिस्टम, ऑन-बोर्ड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम, इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट तथा बाहरी आपातकालीन लाइट्स जैसी व्यवस्थाएं सुरक्षा को नई ऊंचाई देती हैं।

यात्रियों की सहूलियत के लिए फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल और बॉटल होल्डर, आरामदायक सीटें व बर्थ, रेडियम फ्लोर स्ट्रिप्स, पैंट्रीकार और फास्ट चार्जिंग पोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रसाधनों में इलेक्ट्रो-न्यूमेटिक फ्लशिंग, ऑटोमैटिक सोप डिस्पेंसर और फायर सप्रेशन सिस्टम लगे हैं। दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रसाधन की व्यवस्था की गई है।