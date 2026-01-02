घर से कोचिंग जाने निकली नाबालिग छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता, परिवार को अनहोनी की आशंका

संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। सोनपुर प्रखंड के नया गांव थाना क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा के रहस्यमय ढंग से लापता हो जाने का मामला सामने आया है। स्वजनों के मुताबिक 16 वर्षीय छात्रा रोज़ की तरह कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद से अब तक घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बावजूद जब कोई सुराग नहीं मिला तो स्वजनों ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई।

परिवार के सदस्यों ने बताया कि छात्रा की सहेलियों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। रिश्तेदारों के यहां भी तलाश की गई, मगर छात्रा का अता-पता नहीं लगा। घटना के बाद से परिजन गहरी चिंता में हैं। बताया गया कि छात्रा के पिता रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है।

परिवार को अनहोनी होने का शक स्वजनों ने छात्रा के हुलिए और अंतिम बार घर से निकलते समय पहने गए कपड़ों की जानकारी भी पुलिस को उपलब्ध करा दी है। परिवार ने आशंका जताई है कि कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो।