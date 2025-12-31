माघ मेला जाने वालों के लिए बुरी खबर, छपरा-गोरखपुर की 5 स्पेशल ट्रेनें रद; लाखों श्रद्धालु परेशान

जागरण संवाददाता, छपरा। माघ मेला के दौरान रेल मार्ग से प्रयागराज (झूसी) जाने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से निराशाजनक खबर सामने आई है। पूर्वोत्तर रेलवे ने माघ मेला के अवसर पर चलाए जाने वाले अनारक्षित विशेष ट्रेनों के संचालन की पूर्व घोषणा को वापस लेते हुए कुल पांच स्पेशल गाड़ियों को निरस्त कर दिया है। इससे खासकर छपरा, आजमगढ़, गोरखपुर और बढ़नी क्षेत्र के यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनसम्पर्क विभाग, पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि परिचालनिक कारणों के चलते यह निर्णय लिया गया है। रेलवे के अनुसार 01 जनवरी से 17 फरवरी, 2026 तक माघ मेला अवधि में जिन अनारक्षित विशेष ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित था, वे अब इस पूरे समयावधि में नहीं चलाई जाएंगी।

माघ मेला स्पेशल ट्रेनों को भी रद किया गया निरस्त की गई ट्रेनों में छपरा–झूसी–छपरा मार्ग की दो ट्रेन 05115/05116 एवं 05117/05118 माघ मेला अनारक्षित विशेष ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा बढ़नी–झूसी–बढ़नी (05121/05122), आजमगढ़–झूसी–आजमगढ़ (05119/05120) तथा गोरखपुर–प्रयागराज रामबाग–गोरखपुर (05123/05124) माघ मेला स्पेशल ट्रेनों को भी रद कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि रेल परिचालन की आवश्यकताओं, ट्रैक प्रबंधन और यातायात के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि माघ मेला की यात्रा से पूर्व ट्रेन की अद्यतन स्थिति की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन या नजदीकी स्टेशन से अवश्य प्राप्त कर लें।